Mihai Rotaru mai pregătește un transfer: „Am vorbit cu cei de la FK Sarajevo”. Cum a trăit CFR Cluj – U Craiova: „Am început să tremur la 3-0”

Conducerea Universității Craiova a luat o decizie foarte bună înaintea partidei cu CFR, a Oltenii s-au impus cu 3-2 și își continuă forma bună din debutul noului sezon. Mihai Rotaru a anunțat noi transferuri la echipă și a dezvăluit interesul Craiovei pentru câțiva jucători de la FK Sarajevo, fosta adversară din Conference League.

Transferă Universitatea Craiova de la FK Sarajevo? Mihai Rotaru, ultimele detalii despre campania de achiziții: „Colegii mei s-au întâlnit cu conducerea lor”

După ce Mihai Rotaru a dezvăluit că mai este interesat de transferul unuia sau a mai multor jucători în această vară:

„(n.r. – E închisă campania de transferuri?) Nu. Vrem să mai aducem cel puțin încă un jucător. Campania nu s-a încheiat și vor mai fi mișcări. Am întrebat despre mai mulți jucători de la FK Sarajevo, dar nu vă spun ce mi-au răspuns. Eu nu m-am cunoscut cu conducătorii de acolo, dar colegii mei au avut două dineuri cu ei. S-au creat conexiunile necesare. Am făcut-o pentru că așa e bine, nu neapărat pentru un interes.

Nu știu câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Spartak Trnava, dar, cu siguranță, vor fi mai mulți suporteri decât la meciul cu Sarajevo. Fără suporteri nu suntem favoriți. Va fi un meci de care pe care. Nu plecăm ca favoriți în cupele europene, dar dacă vom avea un „Ion Oblemenco” plin, atunci da, suntem favoriți. Scopul nostru este să ne calificăm în grupe”, a spus patronul Universității Craiova la .

Cum a trăit Mihai Rotaru CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3: „Am început să tremur când am făcut 3-0”

Mihai Rotaru a declarat că privește meciurile echipei sale ca un suporter al Universității. La cald, după finalul meciului, patronul oltenilor este de părere că golul al doilea, marcat de CFR Cluj, a fost dintr-un fault în atac evident.

„Am început să tremur de când s-a făcut 3-0, ca să glumim. Eu știu să trăiesc emoțiile, mai departe nu e treaba mea. Am avut alte discuții după meciul de la Arad. I-a băgat în joc atunci cu un penalty inexistent. La fel, azi e fault în atac cât casa la Mogoș, la golul doi. Când sare la cap, îl ține de tricou. Acel gol i-a băgat în joc.

Stafful a fost inspirat. Toți cei care au muncit la alegerea jucătorilor au fost inspirați. Eu zic că Universitatea Craiova are lot. 90% am făcut schimbări și am arătat bine, chiar dacă am suferit mult. Niciodată nu poate fi doar lapte și miere. Vor fi momente în care trebuie să suferim și să luăm cele mai bune decizii”, a mai declarat Mihai Rotaru.

Craiova joacă „fotbal șampanie” în atac! Ce a spus patronul despre cei doi atacanți: Nsimba și Al Hamlawi

însă lacunele defensive ies la înaintare după ce fotbaliștii săi încep să obosească. Cei doi atacanți aduși de stafful Craiovei, Nsimba și Al Hamlawi, par, cel puțin în acest debut de sezon, două transferuri extrem de reușite:

„Asta poate să vă spună Mirel (n.r. – Cum i-au găsit pe cei doi atacanți). Nu au salarii mici, am făcut un efort, în special la Assad. Pentru el s-a plătit și o sumă mare de transfer. A venit în iarnă la o echipă care a retrogradat, însă el a marcat 6 goluri, ceea ce e un procent bun

Ei sunt doi atacanți complementari. Din ceea ce au discutat cei din staff, nu sunt de același profil. Cu Mirel trebuie să vorbiți. În 13 ani, de când sunt în fotbal, nu am făcut niciodată analiză tehnico-tactică. Eu trăiesc meciul ca și suporter. Mi-a sărit în ochi acel fault în atac, dar VAR-ul trebuia să vadă.

Florin Ștefan și Nicușor Bancu sunt în lotul nostru. Nu-i pregătim plecarea lui Bancu. Ndong este în ultimul an de contract și aveam nevoie de un jucător de bandă stângă. Suntem siguri că Isenko este un portar foarte bun. Are 22 de ani și deja are 90 de meciuri în liga ucraineană. E un portar tânăr, care se va dezvolta foarte mult.

Golaverajul nu mă bucură, dar mă bucură numărul de goluri. Dacă vom da un gol mai mult decât primim, în proporție de 100% vom câștiga meciul. Noi avem câteva faze care încântă. M-au entuziasmat, dar ca și suporter, nu pot să fac analiza cum sunt duse contraatacurile”, a conchis Mihai Rotaru în intervenția sa.