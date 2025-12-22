Mihai Rotaru, mesaj pentru jucătorii Universității după drama de la Atena și petrecerea de la întoarcerea la Craiova. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Rotaru, mesaj superb pentru jucătorii de la Universitatea Craiova

În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Horia Ivanovici a citit un mesaj transmis în exclusivitate de Mihai Rotaru în acest sens. Finanțatorul de la Universitatea Craiova nu i-a certat pe fotbaliștii lui Filipe Coelho, ba chiar din contră.

El a ținut chiar să îi încurajeze în contextul momentelor destul de delicate trăite de ei în această perioadă. În plus, le-a transmis că ce s-a întâmplat la Atena se va da uitării în cazul în care va reuși în acest sezon să câștige titlul de campioană în SuperLiga.

„Vreau să vă dau o informație de culise pe care au aflat-o colegii mei de la Fanatik. Știți că a fost o discuție, nu a fost neapărat iureș, după înfrângerea cu AEK s-au dus la o petrecere, unde o parte dintre jucătorii Craiovei au petrecut pe manele. Eu vă spun personal că îi înțeleg perfect ca descătușare.

Din contră, ca să îi scot din asta, eu îi duceam la manele. O petrecere antamată cu trei săptămâni înainte, au încercat și ei să uite ce a fost. Mi se pare de evul mediu fotbalistic să-i acuzi. Sunt oameni. E o refulare.

Ce nu se știe însă este că Mihai Rotaru a avut un discurs pentru jucători, un mesaj pentru jucători, și noi am aflat mesajul. Cu tot cu petrecere, Mihai Rotaru le-a transmis astăzi jucătorilor următorul mesaj, foarte scurt:

‘Sunt mândru de voi, am avut un parcurs european la care în mod sigur nu ne gândeam. Ce a fost a fost, haideți să câștigăm campionatul și să mergem în Champions League și vom uita de tot ce s-a întâmplat la Atena’.

Ăsta a fost discursul, nu i-a certat, nu i-a urecheat, nu le-a dat amenzi că s-au dus. Cred că e o atitudine ok”, a transmis Horia Ivanovici

