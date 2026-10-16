Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu patronul

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Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Pavel Badea s-a arătat mulțumit de remiza din partida Universitatea Craiova – Getafe 1-1, deși consideră că se putea mai mult. El crede că și Mihai Rotaru a rămas că o senzație pozitivă după startul din Conference League.

Cum a perceput Mihai Rotaru remiza Universitatea Craiova – Getafe 1-1

Președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova a mărturisit că nu a apucat să stea de vorbă cu Mihai Rotaru după și este convins că în rândul suporterilor există o stare de ușoară nemulțumire, deoarece oltenii au fost la 10 minute de o victorie uriașă.

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”Eu cred că Mihai Rotaru e mulțumit. N-am avut posibilitatea să vorbesc cu el imediat după meci, pentru că a fost aglomerație. Am vorbit înainte de meci, am discutat pe ceea ce are el ca și problemă, că a trebuit să scoată o tijă după accidentul pe care l-a avut la schi. Era un pic accidentat, deci nu putea să joace (n.r. – râde).

(n.r. – Cei 26.000 de spectatori credeți că au plecat mulțumiți în întregime acasă?) Nu știți cum sunt oltenii? Nu totdeauna sunt mulțumiți toți. E clar că această nemulțumire există la câțiva dintre noi, pentru că am fi putut mai mult.

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Toți ne doream o victorie când ea era la îndemână, că să ai 7, 8, 10 minute și să nu poți să te organizezi mai bine îți creează o stare de insatisfacție, însă suntem mulțumiți cu un punct. Este un punct care ne aduce încredere. Poate fi pornirea a ceea ce noi ne-am pus ca și obiectiv, să ne calificăm în primăvara europeană”, a declarat Pavel Badea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Pe cine arată cu degetul pentru golul încasat de Craiova

În ciuda faptului că vede punctul obținut de Universitatea Craiova ca un prim pas în îndeplinirea obiectivului, fostul mare jucător din Bănie s-a arătat dezamăgit că jucătorii nu au avut reacție pentru a-l bloca pe Nemanja Gudelj la golul de 1-1.

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”A fost un sentiment de satisfacție medie, în sensul că puteam să avem mai multă șansă și să terminăm cu o victorie. Însă dacă ne-ar fi zis cineva înaintea meciului: ‘Veți avea un rezultat de egalitate’, toți ar fi fost de acord că e un rezultat bun.

Însă, după desfășurarea meciului și având în vedere că am avut 1-0 până în minutul 81, am trăit așa un pic de insatisfacție că n-am putut să ne ducem până la sfârșit. În special că am luat un gol pe două-trei degajări neinspirate, coroborată cu un șut excelent de la 25 de metri, care putea fi blocat, apărat. Jucătorii noștri din centru, mă refer la Băluță sau alții care erau pe acolo prin zonă, puteau ieși în întâmpinarea lui, cu atât mai mult cu cât știam că este jucător care are un șut foarte bun de la distanță. Însă, asta a fost să fie.

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Până la urmă a fost un joc frumos, un joc în care am avut 26.000 de spectatori, în care toți au încurajat din primul minut echipa. Trebuie să recunoaștem, totuși, Getafe este o echipă care reprezintă țara care a dat campioana mondială. Este o echipă care face parte din prima parte a campionatului, mă refer din punct de vedere al poziționării în sezonul trecut. Deci este un rezultat pozitiv pentru noi”, a spus el.

Câte puncte trebuie să facă Craiova pe a merge mai departe

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, care sunt calculele pentru grupa de Conference League și dacă se gândește chiar la primele opt locuri care asigură calificarea directă în optimi, Pavel Badea a transmis că lumea trebuie să fie realistă.

”Important este ca următorul meci să-l câștigi. Cele trei puncte cu Inter d’Escaldes ar fi fost egale cu trei puncte dacă le luai cu Getafe. Dincolo de aspectul încredere, satisfacția publicului, cele trei puncte următoare sunt importante pentru obiectivul pe care ni l-am propus. Și eu cred că cele șapte puncte care anul trecut au fost la un pas să ne ducă în primăvara europeană, e bine să le eviți, să te duci către opt, că opt îți dă certitudine de sută la sută că ești în primăvara europeană.

(n.r. – Într-un colț al minții vă gândiți că se pot ataca și primele opt locuri? Sau e mult prea mult?) Optimismul nostru, al oltenilor și nu numai, după acest meci este mare, însă realismul trebuie să fie la el acasă, în sensul că primul obiectiv trebuie să fie acela de a te califica în primăvara europeană. Ulterior, prin prisma rezultatelor, prin prisma reușitelor, prin prisma jocului bun, poți spera la mai mult, dar important este să te duci în primăvara europeană”, a afirmat Badea.

Jucătorii care l-au impresionat în partida cu Getafe

În finalul intervenției pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova a făcut și un top 3 al celor mai buni jucători ai campioanei României în duelul cu Getafe.

”E clar că pe locul 1 e Cicâldău, care a făcut un joc extraordinar de bun prin prisma a ceea ce a reușit și individual, dar și prin aportul pe care l-a avut și pe faza ofensivă, dar și pe faza defensivă.

Totodată, . Dincolo de golul pe care l-a reușit, a fost tot timpul un ghimpe în coasta lor și a reușit să protejeze mingile care au venit pe el suficient cât să dea posibilitatea mijlocașilor noștri să vină să-l ajute pe faza ofensivă.

Eu sunt întotdeauna susținător al lui Bancu. Mie Bancu tot timpul îmi dă imaginea echipei. Când el joacă mediu spre bine, echipa se prezintă bine. Deci al treilea ar fi Bancu dintre cei pe care eu îi văd cei mai buni și mai eficienți în jocul de ieri”, a precizat Pavel Badea.