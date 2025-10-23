Mihai Rotaru, nemulțumit după U Craiova – Noah 1-1. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu nocturna și ce a spus despre conflictul Baiaram – Rădoi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut doar o remiză din primul meci pe „Ion Oblemenco” de pe tabloul principal al UEFA Conference League. Patronul echipei, Mihai Rotaru, și-ar fi dorit mai multe de la acest meci, însă crede că remiza este un rezultat echitabil. El a dezvăluit de ce au fost probleme cu nocturna și ce se întâmplă între Rădoi și Baiaram.

Mihai Rotaru, dezamăgit după Universitatea Craiova – Noah 1-1: „Aveam speranțe mai mari”

Patronul Universității Craiova nu a ezitat să-și exprime nemulțumirea față de rezultatul primului meci de acasă al Universității Craiova de pe tabloul principal al UEFA Conference League. Cu toate acestea, el vede rezultatul ca unul conform a ceea ce s-a întâmplat pe teren, iar ultimele 30 de minute din meci îi dau speranțe pentru următoarele dueluri:

ADVERTISEMENT

„Nu poți să fii mulțumit. Aveam speranțe mai mari de la acest meci, dar din păcate nu a ieșit așa cum ne-am dorit. Nu pot să vă răspund unde s-a greșit nici dacă aș vrea. Asta trebuie să v-o spună Mirel. Universitatea Craiova învață termenul de Europa acum. Lipsa de experiență a tuturor și-a pus amprenta. Ușor, ușor, ne vom regla. Ultimele 20-30 de minute au dat speranțe, dar un egal a fost un rezultat just. Furia după calificare a contat. A urmat o scădere din acel moment. Am avut câteva semi-eșecuri ulterior. Învățăm din mers și pas cu pas vom arăta mai bine”, a spus Mihai Rotaru, conform

Care a fost, de fapt, problema la nocturna de pe Ion Oblemenco

dacă problemele cu nocturna s-ar fi agravat și ar fi diminuat calitatea jocului și vizibilitatea jucătorilor pe teren. Mihai Rotaru a dezvăluit care a fost, de fapt, problema și cum s-a rezolvat: „S-a întâmplat pentru prima dată acest lucru la nocturnă. Era o siguranță care tot sărea. Stafful și-a făcut datoria: ea sărea, ei o aprindeau. Asta este, ne adaptăm la Europa mai greu”, a mai spus Mihai Rotaru, glumind.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Mihai Rotaru conflictul dintre Rădoi și Baiaram dinaintea partidei

Deoarece nu a fost titular, din cauza indisciplinei. Mihai Rotaru nu a contestat nicio secundă decizia luată de antrenorul echipei sale și a explicat că îl susține, deși nu cunoaște ce se află în culisele acestui conflict:

ADVERTISEMENT

„Sunt situații în viața unui club. Sunt deciziile antrenorului pe care le respectăm și susținem. Nu cunosc exact ce a stat în spatele acestei decizii, pentru că a fost una de moment. Nu cred că au fost conflicte verbale între ei. Mirel are o personalitate puternică și nu există jucători care să comenteze. Probabil nu a știut cum să-și manifeste dezamăgirea. De-asta și avem un lot numeros, pentru a face rotație. Aceasta a fost cea mai numeroasă și cea mai de succes ampanie de transferuri”, a explicat patronul Universității Craiova.

Se teme Craiova de Metaloglobus? Ce urmează pentru olteni

Rezultatul surprinzător din etapa precedentă de la Clinceni i-a pus în gardă pe olteni. Metaloglobus București a obținut prima victorie după 13 etape chiar în fața campioanei FCSB, iar acest lucru a venit chiar înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Văzând cele întâmplate, „leii din Bănie” vor lua și mai în serios următorul meci din SuperLiga României:

ADVERTISEMENT

„E bine că au câștigat Metaloglobus cu FCSB pentru că ne-au pus pe toți în gardă. Acum grupul trebuie să pregătească următorul meci. Nu ne interesează că au bătut pe X sau pe Y, dar campionatul românesc, statistic vorbind, este un campionat al surprizelor. Oricine poate bate pe oricine. Cumva ne bucurăm că există acest suspans, dar cred că diferența de valoare își va spune cuvântul”, a conchis Mihai Rotaru.