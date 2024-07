Mihai Rotaru, noi detalii despre diferendul cu Reghecampf. Câte sute de mii de euro mai are de recuperat de la fostul antrenor

Liber de contract după ce a fost dat afară de saudiții de la Al Tai, Laurențiu Reghecampf se află într-o situație delicată. până nu-și va regla situația financiară cu oltenii.

Mihai Rotaru a anunțat ce sumă de bani mai are de recuperat de la fostul antrenor Laurențiu Reghecampf

Deși a trecut aproape un an de când Laurențiu Reghecampf a reziliat unilateral contractul cu Universitatea Craiova, pentru a semna în Arabia Saudită cu Al Tai, situația dintre cele două părți nu a fost reglată nici până în momentul de față.

Clubul oltean l-a reclamat pe antrenor la FRF și a avut câștig de cauză. Conform hotărârilor emise de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor (CNSL) și de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF,

Situație extrem de grea pentru tehnician, care a primit interzis totodată să mai antreneze până când nu-și va onora obligațiile financiare. Și pe care, după cum stau lucrurile, pare că nici nu are de gând să le plătească prea curând.

„Ce ați făcut, v-ați recuperat banii de la Reghecampf?”, a vrut să afle Horia Ivanovici, moderatorul de la patronul Mihai Rotaru care e situația dintre club și fostul său antrenor.

„Nu, nu… Am recuperat doar 100 de mii de euro. Mai sunt 200 de mii. De fapt, nu am recuperat nimic de la el. Am recuperat 100 de mii de la Bogdan Merișanu, de la preparatorul fizic, de la Reghe nu. Mai avem 200 de mii de recuperat”, sunt detaliile oferite de Rotaru.

„Și Reghe nu poate să antreze acum?”, continuă cu întrebările moderatorul FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu cunosc, nu mă ocup de dosarul ăsta. E dat în executare, se ocupă departamentul juridic. Chiar dacă sunt 200 de mii de euro care trebuie să intre la Universitatea Craiova, nu mă ocup de acest dosar și nu pot să vă dau mai multe detalii.

Din ce știu eu, în momentul de față nu poate să antreneze. Are interdicție. Conform hotărârii Comisiei de Disciplină și de Recurs a FRF nu poate să antreneze până nu ne achită banii”, a mai spus Mihai Rotaru.

Laurentiu Reghecampf, EXECUTAT SILIT de Mihai Rotaru!