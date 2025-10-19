Mihai Rotaru nu l-a uitat pe Mircea Lucescu nici după Metaloglobus – FCSB 2-1: „Remontada! Probabil l-o fi sunat pe Imad!” Ce a răspuns despre „conspirație” la FCSB – Craiova?

cel care și i-a urat succes înainte de meciul pe care FCSB l-a jucat cu Universitatea Craiova, a rămas în continuare în mintea oltenilor.

Mihai Rotaru nu s-a putut abține după Metaloglobus – FCSB 1-2

Mihai Rotaru a văzut meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Metaloglobus și a declarat că nu se așteptat la acest rezultat. Omul de afaceri a făcut și o glumă cu mantă către Mircea Lucescu, spunând că acesta poate l-a sunat pe patronul de la Metaloglobus pentru a-i ura succes înainte de meci.

„E bine că a bătut Metaloglobus, acum toată lumea e avertizată. Îl știu pe doctorul Iman de 35 de ani. El e fan FCSB. O știu și pe fata dânsului, care s-a ocupat de echipă mulți ani. E un om extraordinar, a făcut o treabă bună. Probabil l-o fi sunat pe Imad (n.r. Mircea Lucescu). Până la urmă uite că a dat rezultat ceea ce a făcut Teja acolo.

Trebuia să aibă mult mai multe puncte, spun eu, pentru că au un joc bun. Șocat e mult spus, dar clar că un egal ar fi fost maxim ce ar fi putut spera adversarele FCSB. Mai ales că a fost o remontada. Nu cred că ar fi pariat cineva pe victoria Metaloglobus”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru spune ce l-a deranjat la Mircea Lucescu: „Nu spui ca selecționer că FCSB avea nevoie de victorie cu Craiova!”

Omul numărul 1 de la Universitatea Craiova a vorbit din nou despre scandalul iscat de Mircea Lucescu și a dezvăluit ce l-a deranjat, de fapt, la toată situația produsă.

„Nu m-a deranjat deloc că a sunat un patron din fotbalul românesc și i-a urat succes. Poate să mă sune și pe mine să-mi ureze succes. E ceva normal. Pe mine m-a deranjat că el a spus că trebuia ca jucătorii de la FCSB, cei 7 de pe listă, să vină cu moral la echipa națională. Păi, sigur, de la noi au fost doar 2, dar ei nu contează? Nu spui ca selecționer că FCSB avea nevoie de moral și vrei să câștige”, a fost mesajul patronului de la Craiova.

Ce crede patronul Craiovei despre ieșirea lui Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu

Reacția lui Mirel Rădoi, care a fost extrem de categoric în urma dezvăluirilor lui Gigi Becali, că a fost sunat de Mircea Lucescu înainte de FCSB – Universitatea Craiova, este una pe care Mihai Rotaru o susține și spune că tehnicianului oricum nu îi poate nimeni închide gura.

„În general nu e bine să avem scandaluri în fotbal, e bine să le ținem departe. Sigur, este punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, pe care noi toți îl susținem. El va spune întotdeauna ceea ce crede. A făcut bine că a ieșit cu declarații. E o atitudine pe care trebuia să o aibă. Niciodată nu o să-i astupi gura, el ține la părerile lui foarte mult”, a mai spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a răspuns la întrebarea dacă ar fi fost o conspirație la FCSB – Craiova: „Haideți să punem batista pe țambal”

În cele din urmă, omul de afaceri a dorit să încheie toată disputa și a avut un mesaj ferm pentru selecționer.

„La Universitatea Craiova a fost tot timpul o antipatie puternică față de Mircea Lucescu. Nu eu i-am răspuns lui Mircea Lucescu, ci Universitatea Craiova a făcut-o, prin vocea mea. Sper ca lumea a înțeles, acum o lăsăm așa. Punem batista pe țambal și asta este”, a concluzionat Mihai Rotaru.