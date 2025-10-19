Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Rotaru nu l-a uitat pe Mircea Lucescu nici după Metaloglobus – FCSB 2-1: „Remontada! Probabil l-o fi sunat pe Imad!” Ce a răspuns despre „conspirație” la FCSB – Craiova?

Mihai Rotaru, principalul finanțator de la Universitatea Craiova, nu l-a uitat pe Mircea Lucescu și a avut un mesaj pentru acesta după ce FCSB a pierdut meciul cu Metaloglobus.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 11:51
Mihai Rotaru nu la uitat pe Mircea Lucescu nici dupa Metaloglobus FCSB 21 Remontada Probabil lo fi sunat pe Imad Ce a raspuns despre conspiratie la FCSB Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Scandalul continuă, după ce Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB - Universitatea Craiova

Scandalul provocat de Mircea Lucescu, cel care l-a sunat pe Gigi Becali și i-a urat succes înainte de meciul pe care FCSB l-a jucat cu Universitatea Craiova, a rămas în continuare în mintea oltenilor.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru nu s-a putut abține după Metaloglobus – FCSB 1-2

Mihai Rotaru a văzut meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Metaloglobus și a declarat că nu se așteptat la acest rezultat. Omul de afaceri a făcut și o glumă cu mantă către Mircea Lucescu, spunând că acesta poate l-a sunat pe patronul de la Metaloglobus pentru a-i ura succes înainte de meci.

„E bine că a bătut Metaloglobus, acum toată lumea e avertizată. Îl știu pe doctorul Iman de 35 de ani. El e fan FCSB. O știu și pe fata dânsului, care s-a ocupat de echipă mulți ani. E un om extraordinar, a făcut o treabă bună. Probabil l-o fi sunat pe Imad (n.r. Mircea Lucescu). Până la urmă uite că a dat rezultat ceea ce a făcut Teja acolo.

ADVERTISEMENT

Trebuia să aibă mult mai multe puncte, spun eu, pentru că au un joc bun. Șocat e mult spus, dar clar că un egal ar fi fost maxim ce ar fi putut spera adversarele FCSB. Mai ales că a fost o remontada. Nu cred că ar fi pariat cineva pe victoria Metaloglobus”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru spune ce l-a deranjat la Mircea Lucescu: „Nu spui ca selecționer că FCSB avea nevoie de victorie cu Craiova!”

Omul numărul 1 de la Universitatea Craiova a vorbit din nou despre scandalul iscat de Mircea Lucescu și a dezvăluit ce l-a deranjat, de fapt, la toată situația produsă.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

„Nu m-a deranjat deloc că a sunat un patron din fotbalul românesc și i-a urat succes. Poate să mă sune și pe mine să-mi ureze succes. E ceva normal. Pe mine m-a deranjat că el a spus că trebuia ca jucătorii de la FCSB, cei 7 de pe listă, să vină cu moral la echipa națională. Păi, sigur, de la noi au fost doar 2, dar ei nu contează? Nu spui ca selecționer că FCSB avea nevoie de moral și vrei să câștige”, a fost mesajul patronului de la Craiova.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

Ce crede patronul Craiovei despre ieșirea lui Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu

Reacția lui Mirel Rădoi, care a fost extrem de categoric în urma dezvăluirilor lui Gigi Becali, că a fost sunat de Mircea Lucescu înainte de FCSB – Universitatea Craiova, este una pe care Mihai Rotaru o susține și spune că tehnicianului oricum nu îi poate nimeni închide gura.

„În general nu e bine să avem scandaluri în fotbal, e bine să le ținem departe. Sigur, este punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, pe care noi toți îl susținem. El va spune întotdeauna ceea ce crede. A făcut bine că a ieșit cu declarații. E o atitudine pe care trebuia să o aibă. Niciodată nu o să-i astupi gura, el ține la părerile lui foarte mult”, a mai spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a răspuns la întrebarea dacă ar fi fost o conspirație la FCSB – Craiova: „Haideți să punem batista pe țambal”

În cele din urmă, omul de afaceri a dorit să încheie toată disputa și a avut un mesaj ferm pentru selecționer.

„La Universitatea Craiova a fost tot timpul o antipatie puternică față de Mircea Lucescu. Nu eu i-am răspuns lui Mircea Lucescu, ci Universitatea Craiova a făcut-o, prin vocea mea.  Sper ca lumea a înțeles, acum o lăsăm așa. Punem batista pe țambal și asta este”, a concluzionat Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru, mesaj pentru Mircea Lucescu după eșecul FCSB cu Metaloglobus

Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
Fanatik
Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
Robert Niță, cuvinte uluitoare după plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj....
Fanatik
Robert Niță, cuvinte uluitoare după plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj. „Mă bucur!”
Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează,...
iamsport.ro
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează, se luptă pentru fiecare minge'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!