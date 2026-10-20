Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani! Condiții de 5 stele pentru Craiova în Andorra, la hotelul unde a fost cazată Barcelona

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Universitatea Craiova a ales condiții de top pentru deplasarea din Andorra, unde jucătorii campioanei României sunt cazați la Suites Plaza Hotel & Wellness, un hotel de 5 stele din capitala principatului, care a găzduit și echipa feminină a Barcelonei. Cu piscină interioară, centru spa și facilități dedicate sportivilor, unitatea oferă tot confortul necesar înaintea duelului cu Inter d’Escaldes. Alegerea făcută pentru delegația alb-albaștrilor ridică însă și o întrebare interesantă: la ce cheltuieli se ridică întreaga experiență asigurată de Mihai Rotaru în Andorra?

Suites Plaza Hotel & Wellness, hotelul de 5 stele ales de Universitatea Craiova

Suites Plaza Hotel & Wellness este situat pe Carrer Prat de la Creu, în centrul orașului Andorra la Vella, nu foarte departe de Estadi FAF din Encamp, . Unitatea dispune de aproximativ 140 de camere și suite, fiind pregătită să găzduiască atât turiști, cât și delegații numeroase sau echipe sportive.

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Hotelul pune la dispoziția oaspeților un centru wellness, piscină interioară încălzită, sală de fitness, saună finlandeză, hamam și spații pentru relaxare. În plus, oferta include servicii de restaurant și facilități pentru evenimente și întâlniri. Pentru o echipă de fotbal aflată în deplasare europeană, asemenea facilități pot conta în procesul de recuperare și pregătire. Hotelul promovează și servicii adaptate sportivilor, inclusiv posibilitatea organizării unor meniuri personalizate și existența unor spații destinate activităților tehnice.

Cât îl costă pe Mihai Rotaru cazarea Universității Craiova în Andorra

Tarifele publicate pe site-ul oficial al hotelului pornesc de la 83 de euro pe noapte pentru anumite categorii de camere. Prețul diferă în funcție de tipul camerei, perioada rezervării și oferta disponibilă.

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Universitatea Craiova va petrece două nopți în Andorra, urmând să plece spre casă imediat după disputarea meciului de joi seară, astfel că șederea delegației va fi una scurtă, dar intensă. Dacă oltenii au rezervat aproximativ 25 de camere duble, în care sunt cazați câte doi oameni, calculul orientativ arată astfel:

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O noapte: 25 de camere × 83 de euro = 2.075 de euro.

25 de camere × 83 de euro = 2.075 de euro. Două nopți: 25 de camere × 83 de euro x 2 nopți = 4.150 de euro.

Astfel, dacă toate cele aproximativ 25 de camere ar fi rezervate la tariful minim pentru două nopți, costul de cazare ar porni de la 4.150 de euro. În cazul unor camere mai scumpe sau al unor servicii suplimentare, suma ar putea fi mai mare.

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Barcelona, cazată la același hotel în vara anului 2026

Suites Plaza Hotel & Wellness nu este doar locul în care Universitatea Craiova își pregătește confruntarea europeană cu Inter d’Escaldes, ci și o unitate care a găzduit în ultimul timp alte echipe de fotbal cunoscute. Printre acestea se numără formația feminină a FC Barcelona și Real Sporting de Gijón, club cu tradiție în fotbalul spaniol.

În august 2026, echipa feminină a Barcelonei, pregătită de Pere Romeu și având în lot nume importante precum Aitana Bonmatí, a petrecut cinci zile în Andorra pentru un stagiu de pregătire înaintea noului sezon. Șederea a fost organizată cu sprijinul autorităților din Andorra la Vella, care au atribuit hotelului un contract de cazare în valoare de 59.868,36 de euro, cu taxa indirectă inclusă. Informația a fost publicată de presa locală și se regăsește în documentele oficiale ale principatului.

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Un alt nume cunoscut care a trecut pragul hotelului este Real Sporting de Gijón. În septembrie 2026, formația spaniolă s-a cazat la Suites Plaza Hotel & Wellness înaintea partidei cu FC Andorra, din liga secundă a Spaniei. Clubul a confirmat pe site-ul oficial că delegația a fost cazată la această unitate din Andorra la Vella.

Serpentine și curbe strânse pe traseul Universității Craiova spre Andorra

Planul deplasării Universității Craiova presupune două etape. Prima este zborul de marți după-amiază până la Lleida, în Spania. A doua este transferul rutier către Andorra, unde alb-albaștrii vor pregăti partida cu Inter d’Escaldes. Drumul cu autocarul este estimat la aproximativ două ore, însă traseul nu este unul simplu, desfășurat exclusiv pe șosele rapide.

Andorra se află în Munții Pirinei, iar accesul dinspre Spania presupune traversarea unei regiuni cu diferențe de nivel și porțiuni de drum cu numeroase viraje. Conform informațiilor turistice oficiale ale Andorrei, ruta dinspre Lleida trece prin localități precum Balaguer și La Seu d’Urgell, iar unele curse de autocar parcurg traseul în aproape trei ore. Durata exactă depinde de ruta aleasă, de trafic și de condițiile de circulație. Una dintre particularitățile deplasării este relieful zonei. Andorra este un principat montan, situat în Pirinei, iar șoselele din regiune includ . Aceste caracteristici pot face ca drumul să fie mai solicitant decât un transfer obișnuit între două orașe.