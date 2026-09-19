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Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – FCSB 5-0. Foto

Bucurie de nedescris în Bănie după derby-ul Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Cum a sărbătorit Mihai Rotaru (53 de ani) victoria categorică în fața marii rivale.
Tibi Cocora
19.09.2026 | 23:33
Ce a facut Mihai Rotaru imediat dupa Universitatea Craiova FCSB 50 Foto
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
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Mihai Rotaru (53 de ani) a făcut show după Craiova - FCSB 5-0. Sursă foto: Fanatik
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Mihai Rotaru a trăit la cote maxime meciul Universitatea Craiova – FCSB 5-0. La final a fost o adevărată explozie de bucurie, iar patronul campioanei României a ținut să sărbătorească totul pe gazon.

Mihai Rotaru, sărbătoare totală după victoria din Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Imediat după ultimul fluier al arbitrul Horațiu Feșnic în partida din etapa a 10-a a SuperLigii, patronul ”alb-albaștrilor” a dat startul petrecerii pe stadionul Ion Oblemenco”. După ce a văzut jocul la oficială, Rotaru a coborât la final pe gazon.

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Omul de afaceri a ținut să-i îmbrățișeze pe jucători pentru prestația extraordinară avută în derby. Cea mai mare atenție a primit-o căpitanul Nicușor Bancu, cel care a împlinit 34 de ani cu o zi înaintea duelului cu FCSB.

Bucuria lui Mihai Rotaru a fost una surprinzătoare, deoarece este cunoscut ca un tip care își temperează ieșirile. De altfel, patronul Craiovei a fost o singură dată într-o astfel de ipostază, după ce trupa lui Filipe Coelho a câștigat titlul de campioană în sezonul precedent.

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Cârțu, dat pe spate de evoluția echipei

Marea glorie a Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost și el în culmea fericirii după ce ”alb-albaștrii” au făcut instrucție cu FCSB. Oficialul din Bănie consideră că băieții lui Filipe Coelho au făcut un joc perfect.

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”E o seară frumoasă. O victorie meritată, o victorie electrizantă. Am luat peste nota 10. Echipa a jucat foarte bine. Nu spun că a fost prea puțin sau de ajuns. Sunt foarte bucuros pentru ce se întâmplă la Craiova. Mă bucur pentru lumea care a fost la stadion. Au venit cu încredere. Au creat o stare de fericire.

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Nu știu ce altă echipă ne-ar fi putut sta astăzi în cale. Deocamdată, ne gândim la meciul următor. Partida cu Getafe are un specific diferit. Am spus că voiam un rezultat pozitiv. A fost un meci cu multă încărcătură”, a declarat Cârțu.

Mihai Rotaru a făcut show după Craiova - FCSB 5-0

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