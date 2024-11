Mihai Rotaru, planuri mari după UTA Arad – Universitatea Craiova 1-2: „Ne dorim să terminăm pe locul 1!”

Oltenii nu au făcut un joc foarte bun, însă inspirația lui Alex Mitriță a fost din nou decisivă. La final, acționarul clubului a intrat în direct și a vorbit despre situația de la echipă.

Mihai Rotaru, reținut după victoria cu UTA Arad

Oltenii dau semne că au depășit perioada complicată din luna octombrie și visează din nou la titlu în Superliga. Diferența de puncte față de U Cluj s-a micșorat la doar două, însă în următoarea etapă echipa din Bănie va da piept cu CFR-ul lui Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a intrat în direct după meciul de la Arad și a comentat evoluția echipei sale. El recunoaște că jocul nu a fost grozav, însă se bucură că lupta la titlu devine din ce în ce mai interesantă. În plus, oficialul din Bănie a ținut să laude și jocul făcut de adversari.

„Prima repriză a fost foarte bună, dar am primit un gol. A doua a fost mult mai slabă, dar am marcat. Așa mi s-a părut de pe stadion.

ADVERTISEMENT

Am avut probleme în repriza a doua, UTA chiar putea să mai înscrie un gol și ne-ar fi fost greu să ne revenim. Nu putem să ne plângem de băieți că nu au avut atitudine. UTA Arad are un public extraordinar, iar toți cei care sunt în jurul echipei sunt extraordinari. Vin aici cu plăcere.

Avem un meci cu CFR, e care pe care. E un meci important pentru ambele echipe și pentru Superliga. Au fost momente în care am arătat bine, iar asta ne dă speranțe. Publicul va juca un rol foarte important”, a declarat Mihai Rotaru, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru: „De la Pițurcă a început acel bulgăre. A fost o exprimare nefondată în realitate”

În plus, a vorbit și despre situația de la echipă. El a ținut să precizeze că nu se pune problema să aibă jucători preferați și a comentat și un conflict mai vechi cu fostul antrenor al oltenilor, Victor Pițurcă.

„Cicâldău a avut o accidentare, de asta nu a jucat în ultimul meci. Acum încă se resimte după accidentare, dar este apt.

ADVERTISEMENT

Eu nu am copil de suflet, eu am doar copii de suflet. La mine toți sunt importanți, aceasta a fost decizia staff-ului tehnic. Andrei Ivan a fost pe bancă, a intrat pe parcurs, iar meciul viitor nu se știe. Cred că, de când sunt eu în fotbal, avem lotul cel mai complet. Avem jucători importanți, plus copiii în care credem: Bană, Barbu.

(N.r. Mergeți cu ei în Mykonos) Asta este o exagerare. Ei nu au mers cu mine în Mykonos. Au mers cu mine în avion. Eu aveam 7 locuri în private jet și i-am luat cu mine. Acolo m-am întâlnit prima dată cu ei. I-am pus pe ei să plătească (n.r. râde). De la Pițurcă a început acel bulgăre. A fost o exprimare nefondată în realitate. Oricând aș încerca să explic, ea se rostogolește. Pentru că lucrurile negative atrag.

Noi ne dorim să terminăm pe locul 1. Îmi doresc de la jucătorii Universității Craiova să se bată pentru acest vis. Vedem dacă va pleca cineva în iarnă. De principiu, nu e bine să te bați acolo sus cu jucători care sunt în ultimele 6 luni de contract. Riscăm să pățim ca FCSB cu Bălgrădean”, a mai spus Mihai Rotaru.