Mihai Rotaru pregătește un transfer de 3 milioane de euro! Vedeta Craiovei ar putea pleca după meciul cu Ararat

CE TREBUIE SĂ ȘTII De serviciile lui Anzor Mekvabishvili sunt interesante mai multe echipe din Spania, Franța și SUA

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Mai multe formații ar fi interesate de georgian, printre care Chicago Fire din MLS, Statele Unite ale Americii, Toulouse (Franța) sau Getafe (Spania). Conform Digisport.ro, pe fir au intrat și cei de la Cadiz, din liga a doua spaniolă.

Universitatea Craiova se pregătește să-l vândă pe Anzor Mekvabishvili pentru 3 milioane de euro

Sursa citată menționează că Anzor va pleca de la Craiova în proporție de 90%, imediat după meciul cu Ararat. În acest sens, oltenii îi caută deja înlocuitor, în timp ce Gică Craioveanu crede că transferul lui Anzor va fi o pierdere grea pentru campioana României.

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„O pierdere grea pentru echipă. . Tot timpul am spus că ai nevoie de un jucător-ancoră, de un stâlp în fața apărării, un jucător care, în afară că recuperează, acoperă foarte bine terenul și are calitatea de a face echipa să joace prin pase. Are și spirit, pare că e de o viață la Craiova, că s-a născut aici în Bănie”, a declarat Gică Craioveanu la

Plecarea lui Anzor vine în contextul în care tot mai mulți specialiști cred că a venit timpul ca Ștefan Baiaram să fie lăsat să plece din Oltenia. Nemulțumit de modul în care este tratat de publicul oltean, capriciosul fotbalist al Craiovei pare tot mai frustrat pe teren și dezamăgit că a ratat transferul la Anderlecht.

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„Eu cred că trebuie lăsat să plece. , de tensiune. Îmi pare rău, pentru că e unul dintre copiii mei favoriți, îl știu de când a venit la Craiova, a progresat foarte mult. N-a avut un început de sezon foarte bun, dar am încredere că va arăta din ce în ce mai bine în meciurile următoare și va pleca pe o sumă bună”, a completat Craioveanu.

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De serviciile lui Anzor Mekvabishvili sunt interesante mai multe echipe din Spania, Franța și SUA

Sosit pe „Oblemenco” în 2024, Mekvabishvili i-a costat pe olteni 750.000 de euro. Această sumă a fost plătită de echipa lui Mihai Rotaru celor de la Dinamo Tbilisi. Acum, Rotaru ar fi dispus să se despartă de georgian pentru 3 milioane de euro, doar la finalul dublei cu Ararat Armenia.

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După acest meci, oltenii vor afla dacă evoluează în faza principală din Europa League sau Conference League și își vor putea face calculele mult mai bine. Anzor este cotat de Transfermarkt la 2 milioane de euro, fiind vorba despre un internațional Georgian cu 33 de selecții la prima reprezentativă.