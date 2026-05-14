Mihai Rotaru, primă de sute de mii de euro pentru olteni! Anunțul făcut în vestiar după câștigarea Cupei României. Exclusiv

Mihai Rotaru se ține de cuvânt. Promisiunea făcută către jucătorii Universității Craiova imediat după câștigarea Cupei României. Ce primă vor împărții oltenii.
Mihai Dragomir
14.05.2026 | 14:11
Prime pentru jucătorii Universității Craiova. Câți bani încasează de la Mihai Rotaru.
Universitatea Craiova și-a trecut în cont Cupa României din acest sezon după o finală câștigată cu U Cluj la loviturile de departajare. Mihai Rotaru a mers imediat după meci în vestiarul echipei, unde a făcut un anunț important pentru toți jucătorii. Ce primă vor împărții fotbaliștii după reușita de la Sibiu. Rămâi pe site-ul nostru pentru toate detaliile.

Primă de sute de mii de euro pentru jucătorii Universității Craiova din partea lui Mihai Rotaru

Bucurie mare în rândul jucătorilor și suporterilor Universității Craiova după câștigarea Cupei României din acest sezon. Oltenii au învins U Cluj în finala de la Sibiu, jucată în seara zilei de 13 mai, după loviturile de departajare. Mihai Rotaru, principalul finanțator al clubului din Bănie, nu a trecut cu vederea peste performanța atinsă de echipa sa. FANATIK a aflat că Rotaru împreună cu ceilalți acționari s-au dus la vestiare și i-au anunțat pe băieți că din prima de 250.000 de euro, din care se vor scădea cheltuielile de drum și restul plăților aferente, vor împărți între ei suma de 200.000 de euro.

Universitatea Craiova primește bani de la FRF, care a pus la dispoziție un fond total de premiere în valoare de 1,2 milioane de euro pentru actuala ediție a Cupei României. Astfel, oltenii, prin ridicarea trofeului, au încasat 240.000 de euro. U Cluj, cealaltă finalistă, a avut deja garantată suma de 100.000 de euro, la care se vor adăuga bonusuri de câte 4.000 de euro pentru fiecare punct acumulat pe parcursul fazei grupelor.

Promisiunea lui Mihai Rotaru după finala Cupei României

Mihai Rotaru a fost extrem de fericit după ce Universitatea Craiova a pus mâna pe Cupa României, însă gândul său rămâne în continuare la campionat. Principalul acționar al oltenilor a transmis după meciul de la Sibiu că petrecere va fi abia după meciul de duminică, când U Craiova primește vizita lui U Cluj într-un meci decisiv pentru titlu, chiar pe „Oblemenco”. „M-am întâlnit cu el și l-am întrebat dacă e petrecere.

A fost foarte scurt: Petrecere, vedem duminică seara dacă e cazul. Deci nu se pune problema de nici o petrecere până nu se termină totul pentru Universitatea Craiova!”, a precizat Cristi Coste le FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

  • 17 mai este data meciului Universitatea Craiova – U Cluj
  • 20:30 este ora începerii meciului decisiv pentru titlu în etapa a 9-a din play-off

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
