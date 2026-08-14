Mihai Rotaru rupe tăcerea după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”. Ce a simțit la 0-1. Exclusiv

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Mihai Rotaru (54 de ani) a avut o reacție plină de euforie, vineri, în direct la FANATIK SUPERLIGA. , la câteva ore după ce Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League. „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”, au fost primele cuvinte spuse de patronul oltenilor. Acesta a mai dezvăluit cum a trăit începutul greu de meci cu finlandezii de la KuPS.

Reacția euforică a lui Mihai Rotaru după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”

Campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League după un meci foarte greu cu KuPS Kuopio, în manșa retur din turul 3 preliminar. Oltenii au avut emoții după ce finlandezii i-au copiat pe cei de la Levski și au început tare pe „Ion Oblemenco”, deschizând scorul în minutul 4. Mult mai modestă, echipa nordică s-a înclinat și românii au revenit. Nsimba a egalat din penalty (43), iar Mora (42) a adus liniștea în „vulcan” cu un șut superb de la peste 25 de metri.

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, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, vineri, 14 august, și a vorbit despre acest meci. Încă din startul intervenției sale, patronul „Științei” a ținut să spună câteva cuvinte de laudă pentru ceea ce a făcut Universitatea în sezonul trecut, dar și în cel actual: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”, a spus Rotaru. El a dezvăluit că, pe grupurile de WhatsApp, acționarii și conducerea aveau un salut – Campionii României suntem noi. Acum, după prestațiile din cupele europene, s-a mai adăugat un „și-n Europa tot noi!”

Cum a trăit Mihai Rotaru meciul cu KuPS și golul finlandezilor din primele minute

, Rotaru recunoaște că a fost un duel foarte greu. Patronul Craiovei le-a reamintit tuturor că echipa sa a dat piept, în acest sezon, numai cu campioane din țările lor: Vitebsk (Belarus), Levski (Bulgaria) și KuPS (Finlanda). U Craiova are deja asigurată prezența în grupele de Conference League, însă oltenii vor mai mult.

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Mihai Rotaru speră ca echipa antrenată de Filipe Coelho să facă un pas „mai sus” față de anul trecut. Mai exact, să treacă în baraj de Ararat-Armenia și să joace în Europa League. „(n.r. Cum a fost meciul cu KuPS?) Greu, greu. Era de așteptat. Gândiți-vă că e al șaselea meci în aceste preliminarii și în toate meciurile ne-am bătut cu campioane. Nu ne-am bătut cu locul doi, cu locul trei, cu locul patru.

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Ne-am bătut cu campioane din țările lor și cu dezavantajul, de exemplu, cu belarușii, că ei deja erau prin campionat, la fel finlandezii. Ritm de joc. Greu. A fost greu, dar cu atât mai frumos este. Să nu uităm că după atâta amar de ani, încă o dată intrăm în grupele unei competiții europene. Noi sperăm să fie una mai de sus față de anul trecut”, a spus Rotaru.

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Mihai Rotaru este cunoscut ca un patron care trăiește la intensitate maximă fiecare meci al Universității. Joi seara, chiar și după 0-1, șeful „Științei” spune că el și cei din jurul său aveau încredere că echipa lui Coelho poate reveni și întoarce soarta calificării. „(n.r. Ce ați simți când ați văzut că e 0-1?) Am luat gol, dar toată lumea era încrezătoare. Drept dovadă, ați văzut că până la urmă am scos-o la capăt. Să nu uităm că echipa de pe locul 2 de la ei (n.r. din Finlanda), Inter Turku, a eliminat pe Basaksehir din Turcia”.