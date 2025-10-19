Mihai Rotaru, prima reacție după Craiova – Slobozia. „Ne-a ieșit strategia. Nu mă interesează FCSB și CFR!”. Cuvinte tari despre Baiaram. Exclusiv

. Oltenii au avut mari emoţii, Papeau reuşind să egaleze în partea secundă şi apoi a ratat o şansă uriaşă. În cele din urmă, elevii lui Rădoi au câştigat prin golurile marcate de Anzor şi Mora.

Cine este Sfânta Treime de la Botoșani care conduce SuperLiga

Mihai Rotaru a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre victoria în faţa Unirii Slobozia. Finanţatorul Universităţii Craiova laudă , antrenorul Grozavu şi fanii sunt „Sfânta Treime” a moldovenilor:

„Am avut un meci greu. Pe de altă parte, Mirel Rădoi a spus că există nişte riscuri pentru că a încărcat mult în aceste două săptămâni. Am intrat mai greu, am trecut peste acest hop şi vom arăta mai bine de la meci la meci.

Mirel a anunţat că şi-a asumat din punctul de vedere al pregătirii fizice să avem o lipsă de prospeţime. De data asta prospeţime au avut jucătorii de la loturi. Dar a fost o strategie bine pusă la punct şi mă bucur că ne-a şi ieşit.

Aici nu e vorba de Botoşani pe locul 1. E vorba de Iftime, Leo Grozavu şi suporteri. Sfânta Treime… Este cel mai greu stadion pentru Universitatea Craiova. Mereu am pierdut puncte acolo.”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru nu uită nici acum derby-ul cu FSCB: „Au luat două puncte mai mult decât meritau”

Finanţatorul nu a uitat derby-ul cu FCSB, fiind în contiuare supărat de eşecul de pe Arena Naţională. În schimb, Rotaru a fost mulţumit de faptul că FCSB a pierdut cu Metaloglobus şi astfel diferenţa de 14 puncte s-a refăcut:

„Uitându-ne la ce păţesc alţii, da… Noi am pierdut minimum două puncte cu FCSB. Nu luam în calcul să se împiedice la Metaloglobus, dar e bine că au făcut-o. Am recuperat punctele de etapa trecută.

Baiaram nu le-a făcut nimic, nu i-a certat. Bănia este grea, din primul minut există pretenţii. La noi este diferit. Pot să îşi aleagă alţi suporteri. Merg în altă parte, dar la Craiova cu tribuna a doua este greu.

Sunt pretenţioşi, vulcanici şi pun presiune. Baiaram a avut o perioadă mai complicată, mă bucur că este bine. În Craiova toţi ne cunoaştem între noi. Este cel mai mic oraş mare pe care l-am cunoscut vreodată.

Nu mă mai interesează FCSB şi CFR Cluj. Ne interesează Universitatea Craiova. Nu ne interesează celelalte echipe. În acest moment, fiecare cu necazurile lui. Noi le avem pe ale noastre, ceilalţi pe ale lor.

Sunt multe lucruri care pot fi îmbunătăţite. Suntem pe locul 2 în spatele Botoşaniului, deci avem un necaz. La Craiova a fost mereu o antipatie puternică împotriva lui Mircea Lucescu”.

Vladimir Screciu, ieșit din formă în ultimele meciuri?

Vladimir Screciu a avut evoluţii ezitante în ultimele meciuri ale Universităţii Craiova. Patronul Mihai Rotaru a fost chestionat despre internaţionalul român, dar a refuzat să spună dacă postul de funcaş central i se potriveşte sau nu:

„Nu se întâmplă cu Screciu nimic. Nu îmi dau cu părerea despre jucători. De asta sunt dueluri în fotbal, pe unele le pierzi. Despre postul lui Screciu nu este o discuţie pe care să o purtaţi cu mine.

Nu e bine să avem scandaluri în fotbal, dar noi toţi l-am susţinut pe Rădoi. Şi da, a făcut bine că a ieşit (n.r. împotriva selecţionerului). Nu i se va astupa gura şi va spune mereu ce are de spus”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Când va reveni pe teren Mihnea Rădulescu și cine va juca U21 în locul lui

Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare gravă în derby-ul cu FCSB. Tânărul fotbalist adus în vară de la Petrolul are ruptură de ligamente încrucişate, iar Mihai Rotaru a anunţat că sezonul este ca şi încheiat pentru el:

„A ieşit bine aseară. Trei puncte şi la autocar. Mihnea Rădulescu are ruptură de ligamente încrucişate, până în luna aprilie sezonul este compromis. Pesemne că nu vom risca în final de campionat cu el.

Probabil îl vom avea în sezonul viitor. David Matei a jucat bine, dar de aceşti copii trebuie să avem grijă, mai ales că e un şoc mare când vii la acest nivel. Este un copil serios, pe profilul lui Screciu. Băsceanu este cu noi, are toate şansele să reuşească”, a spus Rotaru.