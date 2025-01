Mihai Rotaru, prima reacție după despărțirea de Costel Gâlcă: „Suporterii s-au îndepărtat de noi. Am ajuns la concluzia că proiectul nostru este mort”

Mihai Rotaru și Costel Gâlcă au negociat timp de ore întregi în cursul zilei de luni, iar aproape de miezul nopții, , așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate. Patronul oltenilor a oferit o primă reacție vis-a-vis de plecarea acestuia.

Mihai Rotaru, prima reacție după despărțirea de Costel Gâlcă: „Suporterii s-au îndepărtat de noi”

, iar Mirel Rădoi a revenit pe banca oltenilor și a fost deja prezentat oficial în cursul zilei de marți, când .

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a negociat ore în șir cu Gâlcă și cu staff-ul său condițiile de despărțire, el având și o clauză de reziliere uriașă, iar în cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar oltenii îi vor achita acestuia suma de 360.000 de euro.

A doua zi, patronul celor de la Universitatea Craiova a vorbit deschis despre discuția pe care a avut-o cu Costel Gâlcă și a explicat faptul că decizia de îndepărtare a antrenorului de 52 de ani a fost discutată și la finalul anului 2024.

ADVERTISEMENT

„Într-adevăr, echipa nu se exprima așa cum îmi doream. Suporterii s-au îndepărtat de noi în această perioadă, nu spun că din cauza lui Gâlcă, dar proiectul în care noi am crezut și care înseamnă Universitatea Craiova, alături de suporteri și de glorii și de renașterea ei, în acest moment șchiopăta.

Faptul că noi am jucat cu CFR-ul, meci decisiv, meci în care puteam să trecem pe primul loc și am jucat cu puțin peste 10.000 de spectatori, faptul că am jucat cu Dinamo în prima etapă din 2025 și puteam să trecem pe locul doi, am jucat tot așa cu puțin peste 10.000 de spectatori. Era clar că scopul nostru și anume o echipă pentru suporteri, o echipă pentru regiune, începea să șchioapăte”, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru: „L-am sunat pe Mirel Rădoi, după ce am bătut palma cu Gâlcă”

„Am preferat să luăm această decizie. Am încercat să o luăm și am făcut tot posibilul să o luăm, am avut o discuție după meciul cu CFR și am mai avut o discuție după ultimul meci din 2024, dar din păcate nu am găsit soluțiile la vremea respectivă.

În momentul când aducem un jucător sau mai mulți jucători, chiar dacă ei sunt aduși la dorința antrenorului principal, pentru că noi aici cu staff-ul lui Costel aveam o clauză în contract în care scria că nu puteam să aducem orice jucător fără să existe acordul scris. Asta e o asumare din partea clubului. Trebuie să își asume președintele, antrenorul, scouterul.

ADVERTISEMENT

Negocierile au durat de la ora 13, prima rundă, am întrerupt, am reluat apoi la ora 16:30, am întrerupt iar ca și el să se consulte cu staff-ul și undeva la ora 19:30 am bătut palma, avantajul a fost că și noi și Costel avem același avocat. El a făcut lucrurile mai simple, în sensul că toată lumea a avut încredere.

Colegii meu au trecut la întocmirea actelor, care într-adevăr s-au semnat la 10-11 noaptea. La ora 19:30 a fost prima oară când l-am sunat pe Mirel Rădoi, după ce am bătut palma cu Gâlcă. Până atunci, nu mai vorbisem cu Mirel de peste o lună de zile”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit .

Mihai Rotaru: „Am ajuns la concluzia că proiectul nostru este mort”

„Ajunsesem la concluzia că proiectul nostru este mort. În momentul în care îți îndepărtezi suporterii.. Noi suntem în acest moment într-un proiect mort și atunci eu trebuie să fac ceva să-l aduc la liman. Eu sunt și statistician printre altele și atunci când te duci în jos și nimic nu prevede că am putea schimba trendul, e clar că nu se va schimba.

Sumele le-am discutat târziu. Nu mi-a reproșat nimic Costel. Noi suntem dezamăgiți cu toții că nu am reușit să facem mai mult. Noi am plecat la întâlnire pe ideea că avem ceva care a murit, vreau să-l îngropăm și să mergem mai departe”, a încheiat Mihai Rotaru.