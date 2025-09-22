Mihai Rotaru, prima reacţie după Oţelul – Universitatea Craiova 1-0: „Nu ne lasă Rapidul la greu! Urmează o perioadă infernală şi nu avem timp de analize”

Seria de invincibilitate a liderului Universitatea Craiova s-a încheiat sâmbătă, când . Patronul grupării din Bănie, Mihai Rotaru, a oferit o primă reacție după acest eșec la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, prima reacție după Oţelul – Universitatea Craiova 1-0

Liderul din Superligă a cedat cu 0-1 la Galați, unde unicul gol al meciului a fost marcat de Joao Lameira, însă distanța față de locul 2 a rămas aceeași pentru moment, deoarece . Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a analizat eșecul de la Galați într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, însă acesta i-a și „înțepat” pe rivalii de la Rapid.

„Nu ne lasă Rapidul la greu niciodată. E greu de spus de ce a sosit eșecul de la Galați. Până la urmă, este un teren foarte greu, unde foarte puține echipe câștigă punct sau puncte. E dureros, voiam să ducem această serie de invincibilitate cât mai mult, dar a sosit această înfrângere, poate că, totuși, va însemna ceea ce a însemnat și egalul cu UTA din prima etapă, adică un nou început pentru o serie lungă de victorii și de puncte acumulate.

Aș fi vrut ca această serie să fie cât mai lungă, dacă se putea, chiar să terminăm campionatul neînvinși. Ne dorim așa ceva și visăm la așa ceva, nu contează dacă ești suporter al Universității, al lui Dinamo, FCSB sau Rapid. Toți visăm la campionat, visăm la o serie cât mai lungă de invincibilitate și la cât mai multe înfrângeri pentru adversarii direcți, iar aici mă refer la toți, Rapid, Dinamo, Botoșaniul, care, până la urmă, are cel mai bun atac din campionat, FCSB, CFR.

(n.r. FCSB și CFR Cluj sunt în lista de adversari?) Fără discuție, să ne uităm la ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Trebuie să fim precauți, nu s-a încheiat nimic. De aceea este frumos acest campionat, cu înjumătățirea punctelor în play-off, chiar dacă noi s-ar putea să fim în poziția în care să nu ne convină această înjumătățire, dar face deliciul spectacolului. Să dăm publicului pâine și circ”, a afirmat omul de afaceri, în exclusivitate pentru FANATIK.

Program infernal pentru Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul. Mihai Rotaru: „Nu avem timp de analize”

Mihai Rotaru a afirmat că jucătorii și staff-ul Craiovei nu au timp pentru a studia cauzele eșecului de la Galați, deoarece echipa are un program dificil până la pauza internațională din octombrie. „Sigur că am fost dezamăgit, e un rezultat care nu ne avantajează. Rezultatele celorlalte echipe ameliorează puțin din tristețe. Cred că un egal era echitabil, repriza a doua am controlat-o total, am avut ocazii foarte multe pe final. Din păcate, nu a vrut să intre mingea în poartă.

Trebuie să ne revenim repede și să dăm drumul la treabă. Nu am discutat cu Mirel Rădoi, din contră, îi las, ei trebuie să îşi facă treaba foarte bine. Avem un meci cu Dinamo, ştim foarte bine ce înseamnă Dinamo pentru Bănie, pentru Oltenia, trebuie să jucăm perfect şi să câştigăm acest meci. După care, urmează duelul din deplasare cu Rakow, iar apoi mergem pe Național Arena la FCSB, nu avem timp de analize prea multe, ei știu foarte bine ceea ce au de făcut, noi suntem alături de ei”, a transmis patronul Universității.