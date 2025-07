Mihai Rotaru, prima reacție după plecarea lui Ivan de la Universitatea Craiova. „Andrei trebuie să recunoască”. Exclusiv

Mihai Rotaru a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a explicat . Detalii de ultimă oră.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre plecarea lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova: „De 2 ani a fost pe o pantă descendentă”

Mihai Rotaru a explicat de ce Andrei Ivan nu a mai continuat la Universitatea Craiova: „O surpriză și nu prea. V-am spus de la ultima intervenție că o să urmeze și alți jucători pentru care s-au plătit sume de transfer și în acel moment la Andrei Ivan mă refeream.

El trebuie să își regăsească forma. Este copilul Craiovei, a fost crescut de noi, l-am adus înapoi, dar trebuie să recunoaștem că în ultimii doi ani de zile a fost pe o pantă descendentă și atunci avea nevoie de altceva”.

ADVERTISEMENT

: „Am hotărât că este mult mai bine și pentru el și pentru Universitatea Craiova ca pentru moment drumurile să meargă în direcții diferite. Știam că are și el o ofertă din Grecia, deci cumva s-au legat lucrurile. Noi am reziliat cu el. Asta a fost decizia la acest moment și s-a mers pe ea”.

Mihai Rotaru, mesaj ferm: „A fost decizia clubului, nu a lui Mirel Rădoi”

Mihai Rotaru a ținut să precizeze că nu a existat niciun conflict cu Mirel Rădoi: „Andrei Ivan nu a fost niciodată un tip conflictual, nu au existat probleme, din contră. El tot timpul s-a supus clubului și regulilor pe care le avem. Eram în discuții de mai mult timp să îi dăm o șansă să meargă în altă parte și l-am lăsat să plece.

ADVERTISEMENT

Decizia a fost a clubului și bineînțeles că Mirel Rădoi a fost informat. Se știa de mai mult timp în cadrul clubului că Andrei Ivan urmează să plece. Dacă Mirel spunea că nu vrea să plece îl țineam”.

ADVERTISEMENT

Patronul Universității Craiova e convins că totul e spre binele jucătorului: „La un moment dat trebuie să iei deciziile care crezi că sunt bune și pentru persoana cealaltă, nu doar pentru club. El rămâne copilul Craiovei. Noi credem că este o decizie foarte bună și pentru Andrei Ivan.

ADVERTISEMENT

Are nevoie să schimbe mediul și rutina. Nu l-am dat afară pentru că știam că are ofertă, nu l-am lăsat pe drumuri. Nu a fost cazul de așa ceva. Are nevoie de o nouă provocare, dar va avea mereu loc în ceea ce înseamă familia Universității”.

„Regret că nu a reușit, sigur că da”

Mihai Rotaru are o relație specială cu Andrei Ivan: „Regret că nu a reușit, sigur că da. Am pentru orice jucător al Universității pentru că face parte din familia noastră. Nu doar dacă nu reușește la noi, ci și în altă parte. Mă doare sufletul dacă transferam un jucător în afară și el n-are rezultatele pe care le preconizăm și i le dorim.

Noi apreciem omul Andrei Ivan și sufletul lui. E la Craiova de la 15 ani. A fost o decizie pe care Mirel Rădoi o știa și o discutasem de mai mult timp”.