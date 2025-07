Mihai Rotaru, prima reacție după Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1: „Slava Ukraini! Nu avem voie să nu ne calificăm”

Mihai Rotaru a oferit o primă reacție după meciul FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1 la scurt timp după încheierea meciului tur din manșa a doua preliminară a Conference League.

Mihai Rotaru, prima reacție după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1: „Slava Ukraini!”

Acționarul clubului din Bănie i-a lăudat în mod special pe ucrainenii Isenko și De asemenea, s-a arătat destul de optimist cu privire la șansele de calificare ale echipei sale, în ciuda acestui eșec din Bosnia.

„Nu, nu am fost la meci. Slavă Ukraini! Nu la arbitru, nu cred că au fost probleme de arbitraj. (n.r. Despre Romanchuk) Și la Isenko. Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat bine azi. Mi-am adus aminte acum că arbitrul a fost din Ucraina. Nu era corect politic.

60 de minute dureroase. Am spus la pauză ‘Ori luăm multe, ori facem un egal sau batem’. Și puteam să facem un egal, am avut în bocancul lui Crețu. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei foarte buni sau am fost noi neconectați, dar nu cred asta. Cuvântul de ordine era și este în continuare calificare.

Sperăm ca prin terenul propriu să echilibrăm rezultatul din teren și cu ajutorul publicului, al staff-ului, să reușim să ne calificăm mai departe.

Poziție fermă: „Nu avem voie să nu ne calificăm mai departe”

(n.r. Despre Al Hamdawi) El nu a făcut cantonamentul, nici cu echipa anterioară, nici cu noi, dar sperăm ușor-ușor să își revină. Romanchuk era pregătit. E început de campionat, dar nu avem voie să nu ne calificăm mai departe.

Ar fi cea mai mare greșeală să discuți cu Mirel despre probleme tactice, nu se face așa ceva. În momentul ăla distrugi tot microclimatul. Toți jucătorii pe care i-a vrut i-am adus. Am adus prima sau a doua opțiune, maxim a treia. De pe liste scurte și foarte scurte. Am adus exact ce și-a dorit. El știa de dinainte de finalul campionatului trecut că va juca sistemul ăsta.

Fără discuție, toată lumea sunt sigur că va învața, cred că au făcut o repriză fantastică cei de la Sarajevo, în tot campionatul trecut nu au arătat așa de bine. Sunt convins că vom arăta altfel și în special prin aportul publicului.

E bine că am arătat mai bine pe final de meci. Dacă ar fi fost invers, cum am făcut la UTA Arad… Dar ne doare că a ratat Crețu acolo, dar cred că a intrat bine, toți au intrat bine”, a spus Mihai Rotaru la la scurt timp după încheierea meciului