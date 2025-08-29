Mihai Rotaru, prima reacţie după tragerea la sorţi din Conference League: “Trebuie să ne calificăm!”. Câte puncte face Universitatea Craiova

Oltenii nu au avut parte de prea mult noroc la tragerea la sorți de la Monte Carlo și vor avea șase dueluri de foc, însă Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, e convins că echipa lui Mirel Rădoi poate ajunge în primăvara europeană.

Universitatea Craiova, meciuri cu Mainz și AEK Atena în UEFA Conference League

Universitatea Craiova a picat cu Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah. La prima vedere, oltenii par să aibă o misiune complicată. În Bănie vor veni echipe din campionate tari din Europa de Vest, însă băieții lui Mirel Rădoi au arătat, în acest sezon, că se pot bate de la egal la egal cu formații mai bine cotate.

Mihai Rotaru: “Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări”

Mihai Rotaru a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și s-a declarat mulțumit de tragerea la sorți. e de părere că echipa sa poate ajunge în primăvara europeană și chiar a făcut un calcul rapid:

“E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a declarat Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.