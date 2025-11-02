„Trebuia să fie 4-1!”. Mihai Rotaru, prima reacție după Universitatea Craiova – Rapid. Pe cine a pus tunurile și cum i-a ironizat pe giuleșteni: „O jucărie”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptul că ”alb-albaștrii” au smuls un punct dintr-un penalty la ultima fază a meciului U Craiova – Rapid 2-2, Mihai Rotaru a tunat la adresa arbitrajului prestat de Marcel Bîrsan.

Mihai Rotaru, prima reacție după U Craiova – Rapid 2-2

Imediat după încheierea partidei din etapa a 15, ultima a turului din sezonul regular al SuperLigii, patronul formației din Bănie a mărturisit că nici nu se gândea că Universitatea Craiova nu va obține o victorie confortabilă în fața Rapidului.

”Un fotbal intens, jucat cu plăcere, agresivitate, presiune, calitate, un fotbal care a plăcut. Nu doar prima repriză, și a doua a fost bună. OK, doar dacă ești Bayern Munchen duci și repriza a doua în același ritm, dar ne-am recâștigat echipa, grupul, am arătat bine în seara asta.

Oricum sunt trist, supărat, pentru că fotbalul a fost nedrept în seara asta, nu a ținut cu cei puternici, curajoși, mai buni. OK, fotbalul a reparat puțin pe final, am egalat, dar ar fi trebuit să fie dominarea pe tabelă așa cum a fost și pe teren.

Când au marcat am zis: ‘Nu e problemă, îi batem cu 4-1 și asta este’. Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit, că va fi un meci precum cele cu Bașakșehir, Trnava, Sarajevo, dominam complet și era aproape imposibil să nu vină golul. Și a venit, apoi am început repriza a doua cu ocazie mare Tudor Băluță”, a declarat Rotaru, la .

Rotaru a pus tunurile pe Marcel Bîrsan

Pe lângă ghinionul care a lovit Universitatea Craiova la întâlnirea cu Rapid, șeful oltenilor a acuzat vehement și maniera de arbitraj a ”centralului” Marcel Bîrsan. El consideră că arbitrul i-a ajutat în dese rânduri pe adversari să iasă din corzi.

”Am continuat să punem presiune mare, dar arbitrul i-a scos din careul lor de 16 metri și ne-a trimis pe noi la 30 de metri de poarta noastră de două ori! O greșeală, două, trei, chiar pe partea noastră. Eram în apropierea arbitrului la faulturile acelea.

Au fost atacuri la minge, nu a fost nimic. I-a scos din 16 metri, le-a dat timp de respiro și pe noi ne-a trimis înapoi în jumătatea noastră, ceea ce a creat un sentiment de frustrare la nivelul suporterilor, al băncii tehnice și al jucătorilor”, a spus Mihai Rotaru.

Cum a comentat plecarea lui Rădoi de pe bancă

Extrem de nervos pe faptul că în prima fază arbitrul Marcel Bîrsan nu a dictat penalty pentru Universitatea Craiova la intrarea lui Marian Aioani asupra lui Monday Etim, antrenorul Mirel .

După ce ”centralul” a revenit asupra deciziei și a dictat lovitură de la 11 metri pentru olteni, tehnicianul s-a întors și el pe bancă. Rotaru a pus această ieșire a lui Rădoi pe seama frustrării.

”Cred că a fost frustrarea aceea, după ce am avut 2-3 momente în care i-a scos pe Rapid din 16-le lor, a văzut că nu a dat Bîrsan penalty și cred că nu a plecat ca să se uite, ci de furie, de frustrare. Noi respectăm CCA, îl respectăm pe Vassaras, dar cerem același lucru, să fim respectați.

În prima repriză, și arbitrul a contribuit la acel ritm, pentru că a lăsat jocul liber. Eram căzuți pe teren și nu a oprit meciul, ceea ce a făcut foarte bine, dar la noi în tușă cade unul de la Rapid și atunci oprește meciul. Ne-a scos din ritm.

Repet, sunt convins că nu a făcut-o intenționat, dar este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi. Ne-a scos din dominarea totală și le dă mingea”, a afirmat președintele Universității Craiova.

Mihai Rotaru, glume pe seama Rapidului

Mihai Rotaru s-a arătat și nu a ratat momentul să-i ironizeze pe cei de la Rapid. ”Mă interesează trendul. În seara asta putem spune că am schimbat trendul. Echipa a arătat bine, matură, agresivă, puternică. Rapid a fost o jucărie în prima repriză.

Am primit mesaje în prima repriză, am foarte mulți prieteni rapidiști. Foarte multe mesaje. Ne-a plăcut, e foarte bine. Asta este îmbucurător. Craiova a arătat forță în seara asta. Universitatea, Știința a arătat bine.

David Matei a făcut un joc foarte bun. Va crește din punct de vedere fizic. Forță mai multă, putere mai multă, explozie, maturitate. Arată foarte bine, e un stângaci care va spune ceva în fotbalul românesc”, a încheiat Rotaru.