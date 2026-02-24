Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este pe val în acest final de sezon regulat. Oltenii sunt mai aproape ca niciodată să cucerească titlul în era Mihai Rotaru. Din acest motiv, patronul plătește prime uriașe pentru fotbaliștii lui Filipe Coelho.

Ce prime dă Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Nu e de mirare că Universitatea Craiova are un parcurs atât de bun în acest sezon. Oltenii ar putea face chiar eventul în luna mai. iar, în campionat e pe locul 1, cu un avans de patru puncte față de urmăritoarele Dinamo și Rapid. Un motiv pentru care fotbaliștii alb-albaștrilor se descurcă atât de bine ar putea fi și motivația pe care le-o dau primele din partea conducerii. FANATIK a aflat în exclusivitate cât plătește Mihai Rotaru la victorie și la egal.

„La Craiova, Rotaru și ceilalți acționari plătesc bine de tot. Ce nu se știe și nu s-a discutat asta. Uite, la FCSB, Gigi Becali, despre care se știe că e un patron generos, dar el nu dă prime la meci, nu dă prime la victorie. FCSB dă prime doar dacă se ajunge în faza grupelor din cupele europene, în medie cam 100.000 de euro de om.

De anul ăsta, Rotaru a băgat niște prime foarte puternice, pe care jucătorii le iau meci de meci. Jucătorii iau 1000 de euro la victorie și 300 de euro egalul. Așa joacă Craiova. Spre exemplu, cu Slobozia. Au bătut 3-0, fiecare jucător a luat 1000 de euro. La unele meciuri, banii ăștia, 1000 de euro la victorie și 300 de euro egalul, banii au fost dublați, chiar triplați. De exemplu, pentru victoria cu FCSB, banii au fost triplați”.

Fotbaliștii Craiovei se vor umple de bani dacă iau titlul

În cele 28 de etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova a înregistrat 16 victorii și 8 rezultate de egalitate. Prin urmare, doar pentru meciurile din campionat, fotbaliștii olteni au primit până acum prime în valoare de cel puțin 18.400 de euro. Evident, suma este și mai mare, având în vedere că la alb-albaștrii au primit prime duble sau chiar triple.

„Dacă se câștigă titlul, jucătorii vor primi o medie de 25.000 de euro. Un titular, până să ajungă la cupele europene, pe actualul regulament de ordine interioară, cu care a fost de acord în primul rând Rotaru, bine, împreună și cu ceilalți acționari, dar Rotaru e boss-ul, cum se spune.

Deci, fiecare jucător de la Craiova, pe lângă contract, poate să mai câștige 50-60 de mii de euro pe an. Din prime și din prima de titlu, dacă vor lua titlul, bineînțeles. Repet, asta fără cupele europene! Dacă intri în grupe sunt alte prime”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

