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Universitatea Craiova trebuie să treacă peste eșecul umilitor din Conference League cu Brighton și să se concentreze de acum pe meciul din campionat cu Dinamo. Partida de pe teren propriu se anunță una extrem de importantă, oltenii dorind mai ales o revanșă după ceea ce s-a întâmplat în tur.

Mihai Rotaru anunță un stadion plin. Câte biletele s-au vândut pentru U Craiova – Dinamo

se vând ca pâinea caldă. Mihai Rotaru se așteaptă ca „Ion Oblemenco” să fie plin la refuz la ora marelui meci dintre cele două rivale, preconizând o atmosferă incendiară. „Sperăm să fie sold out și cu Dinamo începe joaca, da? Avem ceva de povestit despre ei luni, la ora meciului. Și atunci, să înceapă să fie show. Să înceapă show-ul! Sperăm să fie sold out, da.

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În momentul ăsta tribuna a doua cred că mai sunt 10% bilete. Peluza Nord tot ceva așa. Peluza Sud vreo 30% și deja am dat drumul la tribuna întâi. Tribuna oficială, VIP-ul, este vândută. Am dat drumul la tribuna întâi, zonele dinspre tribuna, dinspre VIP. Da, ritmul este bun. Avem nevoie de suporteri. A doua zi e liber, deci putem să nu ne văităm că mergem la muncă! Avem o revanșă de luat. De fapt, ăsta este în acest moment, ne întoarcem la oile noastre!”, a spus inițial Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru vrea răzbunarea la U Craiova – Dinamo, după eșecul dureros din tur

a fost derby-ul etapei cu numărul 2 din SuperLiga. „Câinii” au reușit pe 25 iulie să administreze cel mai dur eșec al oltenilor din ultimii 9 ani, dar și din acest sezon, până acum. Mihai Rotaru nu a uitat meciul din tur, de la București, dar a explicat că rezultatul a venit ca urmare a concentrării pe „dubla” din preliminariile Champions League pe care oltenii o aveau în acel moment cu bulgarii de la Levski Sofia.

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„(n.r. – despre 5-1 cu Dinamo în tur) Noi eram cu alte planuri atunci. Eram între cele două meciuri importante cu Levski. A fost un alt context. Acum va fi pe Oblemenco un infern, va fi nebunie, va fi altceva și îi așteptăm acolo că avem să le povestim ceva!”, a mai spus Mihai Rotaru în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Înainte de revenirea în țară, Universitatea Craiova și-a prelungit șederea în Anglia. FANATIK a aflat că , acolo unde campioana României își va efectua antrenamentul de refacere.