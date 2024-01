Mihai Rotaru pune tunurile pe arbitru după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: “Suntem cea mai dezavantajată echipă! Bârsan avea alte aspiraţii!”

Universitatea Craiova a fost învinsă de . Oltenii au pierdut fără drept de apel în Bănie, dar roş-albaştrii au deschis scorul după un .

Mihai Rotaru pune tunurile pe arbitru după Universitatea Craiova – FCSB 0-3

Mihai Rotaru a intrat în direct la TV după meci şi a pus tunurile pe arbitru. În schimb, şi-a menajat jucătorii pe care i-a felicitat pentru atitudine. Finanţatorul oltenilor nu se teme pentru play-off şi crede că echipa sa poate câştiga Cupa şi încheia pe podium:

“Noi cu Reghecampf am avut 7 meciuri fără victorie, cu Ouzounidis tot 7, cu Piţi nu ştiu câte. Suntem frustraţi. Nu au fost mai buni ca noi în seara asta. Era contră, dar în alte ţări nu s-a dat acest penalty.

Eu consider că trebuie să comparăm mere cu mere. Am avut un galben la Badelj, unde s-a dat galben, a fost aceeaşi fază la FCSB şi nu s-a dat. Nu s-a judecat cu aceeaşi unitate de măsură. Puteam da un alt curs meciului.

“Am vrut să îi urcăm pe garduri şi am jucat bine”

Am fost mai buni în prima repriză, am vrut să îi urcăm pe garduri şi am jucat bine. Dar un henţ în minutul 48 şi două greşeli pe care le-am făcut în fiecare meci şi asta a fost. Markovic a avut ocazii, Mitriţă…

Suntem o echipă care încercăm să ne schimbăm filozofia. Şi orice echipă care este în căutare poate avea probleme. Nu avem emoţii pentru play-off. Nu ne-a ieşit azi, bravo lor. Ne-au bătut. Putem să îi batem noi de două ori în play-off.

Este 0-6, aşa este. În tur, avem în minutul 5, când ratează Badelj cu poarta goală. Ne-au bătut pe greşeli. Trebuie să se elimine brusc greşelile. Jucătorii noi au nevoie de acomodare. Anzor mi-a plăcut în seara asta.

“Nu mă interesează cât e distanţa faţă de FCSB”

Chiar dacă a greşit la golul doi. El n-a jucat de trei luni, are doar şapte zile cu noi. Revine Screciu, cred că Universitatea Craiova va arăta altfel. Ne vom găsi ritmul. Nu mă interesează cât e distanţa faţă de FCSB.

Suntem la 5 puncte de Rapid şi CFR. M-a întrebat Ivaylo când a semnat contractul ce şanse avem la campionat. I-am spus 30%. Putem să le creştem printr-un miracol. Dar planul este să câştigăm Cupa României şi să ne batem la podium.

Petev nu cunoaşte campionatul, trebuie să cunoască jucătorii. Am văzut argumentaţia la penalty-uri, eu nu văd că mingea vine spre minge. Este o mişcare a corpului, nu a mâinii.

“Noi suntem cea mai dezavantajată echipă. Nu îmi place de Marius Avram”

Am să-l rog pe domnul Avram să analizeze aceleaşi faze de galben ale noastre cu cele ale FCSB-ului. Pe mine mă interesează să comparăm mere cu mere. Am văzut că Bârsan are alte aspiraţii în seara asta.

Fotbaliştii noştri au pus osul în seara asta. Nu am ce să le reproşez. Maniera de arbitraj a lui Bârsan… Am avut penalty cu Farul, echipa lui Mititelu a avut penalty. Azi s-a dat penalty.

Nu dorim să fim prieteni cu arbitri, dar dorim să nu fim dezavantajaţi. Noi suntem cea mai dezavantajată echipă. Nu îmi place de Marius Avram de la semifinalele Cupei de acum câţiva ani când avea o atitudine sfidătoare.

“Le-am spus în vestiar că nu vreau să îi văd cu capul în pământ”

Şi la un meci cu FCSB când a avut o atitudine pro-FCSB pe faţă. Nu a văzut un penalty mare, mare la Gustavo. E un arbitru care construieşte logic argumentaţia lui. Îmi face plăcere să îl ascult.

Le-am spus în vestiar că nu vreau să îi văd cu capul în pământ. O să suferim azi şi mâine. Apoi ne întoarcem la muncă. Ăsta e fotbalul” , a spus Rotaru la Digisport.