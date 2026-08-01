Mihai Rotaru rămâne la U Craiova fără omul care i-a băgat milioane de euro în conturi!

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Mihai Rotaru rămâne la Universitatea Craiova fără omul care de-a lungul timpului a produs foarte mulți bani pentru clubul din Bănie din vânzări de jucători. Este vorba despre Silviu Bogdan, fostul responsabil de academia oltenilor, revenit la echipă în februarie 2024 în funcția de manager al departamentului de scouting.

Universitatea Craiova și Mihai Rotaru rămân fără Silviu Bogdan

El este omul care de-a lungul timpului a descoperit tineri jucători care ulterior au fost vânduți de clubul alb-albastru pe sume importante, cum ar fi Valentin Mihăilă, transferat la Parma în octombrie 2020 pentru 9.5 milioane de euro, Vladimir Screciu, plecat la Genk pentru două milioane de euro în vara anului 2018 și revenit ulterior în Bănie, Andrei Vlad, transferat la FCSB în iulie 2017 în schimbul sumei de 400.000 de euro, Jovan Markovic sau Ștefan Vlădoiu.

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De asemenea, tot el l-a promovat și pe În toate aceste cazuri, Silviu Bogdan și-a păstrat procente din transferuri ulterioare, astfel încât și el s-a ales cu sume mai mult decât importante din aceste mutări.

Cine este Silviu Bogdan, omul care le-a adus oltenilor multe milioane de euro în ultimii ani

În prezent, se estimează că suma totală care i-a revenit s-ar situa în jurul valorii de 2.5 milioane de euro doar din afacerile care i-au vizat pe Mihăilă, Screciu și Vlad. Doar că se pare că această colaborare de bun augur pentru toate părțile implicate a ajuns din nou la final. Potrivit , Silviu Bogdan a plecat de la Universitatea Craiova după ce contractul său cu oltenii a expirat pe data de 1 august și nu a fost prelungit în timp util.

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Ce a făcut Mihai Rotaru după ultimele evenimente de la Universitatea Craiova

Acest moment se produce fără îndoială într-o perioadă oricum destul de agitată pentru Universitatea Craiova. După înfrângerea drastică suferită în SuperLiga în fața lui Dinamo și eliminarea din Champions League în fața lui Levski Sofia, Mihai Rotaru a simțit nevoia să intervină la echipă și să aibă anumite discuții mai „bărbătești” ,