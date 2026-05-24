Mihai Rotaru răspunde contestatarilor: “Arbitrii au ajutat Craiova? Per total, în tot acest campionat, pot spune că am fost nedreptățiți!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut eventul în acest sezon, însă a fost acuzată în ultima perioadă că arbitrajele i-au fost favorabile. Mihai Rotaru a ieșit la atac după finalul sezonului și le-a răspuns contestatarilor echipei sale. Ce a spus despre cele mai „fierbinți” faze din această stagiune și cum a comentat discuțiile iscate ulterior.

Mihai Rotaru a făcut analiza meciurilor în care Universitatea Craiova a pierdut puncte din cauza arbitrajului în acest sezon

Universitatea Craiova a câștigat titlul în SuperLiga după 35 de ani de așteptare. Oltenii au dominat campionatul în acest sezon, însă au existat voci care au contestat rezultatele bune obținute de aceștia. Fazele de arbitraj din meciurile importante ale formației din Bănie, în special în cele din play-off, au născut adevărate polemici. Mihai Rotaru a derulat timpul înapoi și a luat fiecare partidă care a fost subiect de scandal în parte. „Haideți să fim serioși. Două puncte pierdute la UTA Arad pe greșeală, un penalty care nu trebuia să fie, da? După care avem acel eveniment cu Dinamo, când este eliminat Bancu și când Armstrong trebuia eliminat și el. Încă două puncte pierdute, viciere de rezultat pentru că Armstrong dă pasa de 2-2, prin care Dinamo ne egalează în minutul 90.

ADVERTISEMENT

Mergem mai departe. Haideți să vedem faza cu Dinamo. Golul a fost regulamentar și aici poate să spună oricine orice. Golul a fost înscris regulamentar, nu a fost înscris din offside. Dar, într-adevăr, . Dar ea nu a afectat golul în sine. Golul a fost înscris regulamentar. VAR-ul exclus să poată să intervină. Conform procedurilor VAR, nu aveau cum să intervină, . Nici se discută. Dar golul, repet încă o dată, golul cu Dinamo a fost regulamentar. Nici nu avem ce să discutăm în momentul acesta. Iar la CFR, ce să facem, să ne batem cu softul? Ce să facem la CFR, că acolo a fost sau n-a fost offside? Se spune foarte clar, s-a tras linia, s-a pus acolo, softul face toată treaba. Ce să discutăm? Adică asta este o prostie!”, a spus inițial patronul oltenilor.

Mesajul lui Mihai Rotaru pentru contestatarii Universității Craiova

Ulterior, Mihai Rotaru a spus că echipa lui a fost mai mult dezavantajată de arbitri în acest sezon, decât favorizată. (n.r. – Rivalii au spus că ultimele decizii au fost toate la limită, dar mereu în favoarea Craiovei) Ce decizii la limită? Softul ăla nu-i la limită. Iar în partea cealaltă nu discutăm. Acolo a fost gol regulamentar. Repet, într-o fază premergătoare ăla a fost offside. Nu discutăm. A fost offside, dar golul n-a fost înscris din offside.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Per total, arbitrajele cum au fost?) Am avut două decizii care au fost în defavoarea noastră și o singură decizie care ne-a avantajat, cea cu Nsimba, offside-ul la Dinamo. La CFR Cluj eu nu pot să spun că a fost o decizie în favoarea noastră, cum să spun așa ceva? Dar nimeni nu poate să spună așa ceva. Pentru că acolo e vorba de soft și am închis discuția. Am fost dezavantajați per total. Am avut mai multe decizii împotrivă decât pro!”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.