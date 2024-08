Mihai Rotaru a rupt tăcerea în cazul plecării lui Dan Nistor de la Universitatea Craiova. Finanțatorul „alb-albaștrilor” a spus că nu a fost influențat de alți fotbaliști în cazul despărțirii de mijlocașul aflat în prezent la U Cluj.

Mihai Rotaru, răspuns direct la acuzele lui Dan Nistor: „Păi asta era gașca lor. Înseamnă că s-au sifonat între ei!”

asupra lui Mihai Rotaru, atunci când a fost întrebat de plecarea din Bănie. Finanțatorul „juveților” i-a răspuns fotbalistului la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ați fost influențat să îl dați afară pe Nistor?) Nu, nu. De cine? De finul lui, Papp, Bălașa sau Ivan, de cine? Știți foarte bine că Dan Nistor mai vorbește neaflat în treabă, este prietenul meu. Păi gașca lor era Papp, Mateiu, Bălașa, Nistor, Bancu.

Înseamnă că au o problemă dacă s-au sifonat între ei. Bancu este finul lui Nistor, l-a cununat și i-a botezat copilul. El mai are ieșiri de genul ăsta. A zis că am fost influențat, ideea e de cine aș fi putut să fiu influențat.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Era mai bine să fie păstrat Nistor?) Nu, pentru Universitatea Craiova nu. A fost o decizie tactică, în sezonul viitor urma să jucăm cu underul pe poziția lui Nistor. Avem o problemă la Craiova în momentul acesta, pentru că Danciu nu joacă deloc, Gașpar nu a debutat.

Această regulă face și mult rău, nu contestă nimeni lucrurile bune. Gașpar ar fi trebuit să aibă cinci, șase meciuri, la fel și Barbu. Pe Benga l-am dat în Liga 2, e ok că ne-au putut dispensa de el, dar de Danciu, Bană, Gașpar și Barbu avem nevoie să acopere această regulă”, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Dan Nistor despre plecarea de la Universitatea: „Anumiți jucători s-au plâns că am gura mare”

Dan Nistor a plecat de la la scurt timp după ce și-a prelungit înțelegerea cu „alb-albaștrii”. Acesta consideră că un discurs din vestiar i-a influențat viitorul în Cetatea Băniei.

„Am semnat prelungirea contractului și după două săptămâni s-a renunțat la mine. Eram vocal, dar ce am zis eu se adeverește. Atunci ziceau că e cel mai slab sezon și am luat Cupa și Supercupa.

ADVERTISEMENT

De când am plecat eu nu știu dacă au mai câștigat ceva. Am spus ce nu îmi plăcea în vestiar. Iar anumiți jucători, care vorbeau cu patronul, s-au plâns mai departe că am gura mare. A fost și o ambiție personală. S-au gândit «e bătrân, să-l dăm afară».

Nu nea Mihai Rotaru. Persoanele din jurul dânsului care își dau cu părerea. A fost influențat. Am vrut să dovedesc că nu e așa. Eu știam ce pot și o să mai dovedesc în continuare că vârsta e doar un număr pentru mine”, a declarat Nistor pentru .

Mihai Rotaru, răspuns pentru Dan Nistor