Mihai Rotaru, reacție tranșantă după ce Mirel Rădoi a fost prezentat la FCSB: „Doar Universitatea Craiova!”

ADVERTISEMENT

FCSB nu a rămas mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru a prelua banca tehnică până la finalul sezonului în curs. În ziua în care Rădoi a fost prezentat la noua sa echipă, Mihai Rotaru a oferit o reacție dură.

Mihai Rotaru, reacție tranșantă după ce Mirel Rădoi a fost prezentat la FCSB

Discuțiile dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi s-au desfășurat rapid. Dacă Elias Charalambous și-a prezentat demisia sâmbătă seara, FCSB avea deja un nou antrenor pe parcursul zilei de luni.

ADVERTISEMENT

Puțină lume se aștepta ca Rădoi să revină după 10 ani la echipa campioană, în contextul în care acesta a pregătit-o pe rivala Universitatea Craiova în prima parte a acestui sezon.

Mihai Rotaru, conducătorul fostului club la care a activat Mirel Rădoi, a avut o reacție dură în momentul în care a fost întrebat despre faptul că FCSB s-a înțeles cu fostul lui antrenor. Mai exact, patronul oltenilor a transmis că nu va vorbi niciodată despre alte echipe, ci doar despre Universitatea Craiova, refuzând astfel să comenteze numirea lui Rădoi la adversara din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Dacă vreți să mă întrebați de alte echipe, nu vorbesc! Cu mine, nu o să stați de vorbă decât despre Universitatea Craiova”, a spus Mihai Rotaru, conform .

ADVERTISEMENT

Cel mai lung mandat al lui Rădoi a fost la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a pregătit-o pe Universitatea Craiova în intervalul ianuarie–noiembrie 2025, acesta bifând cel mai lung mandat al său la o echipă de club. În această perioadă, antrenorul a adunat 44 de meciuri pe banca oltenilor, cu o medie de 1,77 puncte/partidă.

Plecarea lui Mirel Rădoi din Bănie i-a luat prin surprindere pe microbiști, în contextul în care în sezonul aflat în plină desfășurare.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu anticipa că, după plecarea lui Elias Charalambous, Mirel Rădoi va accepta să colaboreze din nou cu Gigi Becali la FCSB. Chiar patronul .