Mihai Rotaru, reacție pe scara avionului după Rapid Viena – Craiova 0-1. „Nota 10! Am câştigat pentru România!” Ce prime au oltenii şi mesajul pentru Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a oferit primele reacții după victoria fantastică obținută de Universitatea Craiova, scor 1-0 cu Rapid Viena, în cadrul etapei a 3-a din UEFA Conference League. Înainte ca avionul să decoleze înapoi în România, patronul alb-albaștrilor a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, reacție înainte de revenirea în România după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Am câştigat pentru România!”

în UEFA Conference League. Oltenii au câștigat după un joc foarte solid în deplasare contra celor de la Rapid Viena. de prestația echipei lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

„(n.r. ce reprezintă această victorie?) E o victorie pentru România. Sigur, pentru Oltenia, dar în special pentru România. Scoatem capul în lume și, știți bine că, în momentul în care câștigi în deplasare în fața unei echipe cum este Rapid Viena, lumea e mulțumită, lumea e fericită și aduci un pic de satisfacție în viața românilor.

Ne bucurăm pentru asta. A jucat bine toată echipa, și-a regăsit cadența ca să spunem așa. Ne bucurăm, asta ne dă speranțe că lucrurile vor arăta foarte bine în acest sezon”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Patronul Craiovei a avut un mesaj pentru Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut în Elveția

În celălalt meci de joi seară al unei echipe românești, FCSB a pierdut pe terenul lui FC Basel, scor 1-3. Gigi Becali nu s-a ferit de-a lungul timpului și a recunoscut că și-a dorit ca celelalte rivale din SuperLiga să piardă în cupele europene. Mihai Rotaru i-a dat replica.

ADVERTISEMENT

„(n.r. v-ați bucurat că a pierdut FCSB?) Nu, nu am nicio treabă, nu se pune problema așa. Răspunsul este nu, dar hai să trecem peste FCSB, nu discutăm de ei. (n.r. Gigi Becali spune direct) Să fie sănătos, eu nu mă bucur când pierde România.

În momentul în care o echipă românească pierde în Europa nu pierde doar acea echipă, ci pierde România. Nu am cum să mă bucur când pierde România”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Cum au ajuns Romanchuk și Isenko la Craiova: „Dacă nu era războiul…”

Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLiga, i-a adus victoria Universității Craiova. Fundașul ucrainean a marcat cu capul, ca un atacant veritabil, după o centrare excelentă a lui Carlos Mora. Mihai Rotaru a dezvăluit în direct cum au ajuns Romanchuk și portarul Isenko în Bănie.

„(n.r. Romanchuk cum a ajuns la Craiova?) Noi avem o relație bună pe spațiul ex-sovietic și pe Ucraina. Ne-a fost propus de către un agent la vremea respectivă, cel care l-a dus și pe Gustavo. Clar că Romanchuk, în momentul în care îl analizezi, nu stai mult la discuții până îl iei.

Așa a fost și cu Isenko. Doi jucători de valoare și care, dacă nu ar fi fost războiul, mi-e greu să cred că ar fi ajuns în România. Sunt doi jucători care sunt și în vederile echipei naționale a Ucrainei și atunci orice se poate întâmpla. Avem scouteri pe zona de Europa de Est, stăm ok.

(n.r. cât v-a costat Romanchuk) Nu mai știu exact, m-a costat ceva. Nu pot să vă spun sumele pe dinafară. De ordinul sutelor de mii. Câteva sute bune, nu puține. Așa este, își merită toți banii. Să nu uităm la Sarajevo, el a dat startul la remontada cu acel gol fabulos. Plus că, Isenko este pe locul 2 ca și intervenții în Conference League”, a declarat Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a dezvăluit cum au reacționat austriecii după Rapid – Craiova 0-1

Mihai Rotaru a dezvăluit în direct reacția incredibilă pe care au avut-o austriecii, după înfrângerea echipei favorite în fața Universității Craiova. Suporterii gazdelor nu au părut afectați de ceea ce s-a întâmplat pe teren.

„Nu am vorbit cu Mirel Rădoi, acum mă văd cu el, nu am discutat. E greu de spus dacă putea evita acel moment, în tensiunea meciului, nebunia care e acolo. E dificil. L-am avut cu mine pe Sorin Cârțu și nu vreți să știți cum reacționează, plus doi acționari care sunt extrem de nervoși. Le-am zis că data viitoare fac preselecție la loja oficială pentru că nu mai merge. Mi-au terminat creierii aseară. Nu glumesc.

E de înțeles Mirel Rădoi, e o tensiune fantastică, bătăliile sunt crâncene în Europa. Victoriile sunt fantastice, ne aducem aminte de victoria de la Istanbul cu 2-1, putea să fie 4-0. Știința reînnoadă victoriile pentru România în Europa și asta înseamnă mult. Înseamnă mult la coeficient, înseamnă mult la imagine. Când scoatem capul în Europa mare să spunem.

Austriecii o să trăiască 100 de ani. Noi dacă jucam cum au jucat ei în prima repriză, adică dacă ne domina o echipă pe ‘Ion Oblemenco’ cum i-am dominat noi pe ei, nu cred că ieșeam din stadion. Erau relaxați, își beau liniștiți vinul, au stat, au socializat. Stadionul a cântat încontinuu, până în minutul 97. A fost fabulos, cu toate că erau conduși, dominați. Putea să fie scorul mult mai mare. Totuși, este de apreciat, au o astfel perspectivă nu doar asupra fotbalului, ci a vieții în general”, a spus Mihai Rotaru.

Noua mină de aur de la Craiova: „Are doar 24 de ani”

Mihai Rotaru nu s-a încumetat în a lăuda un singur jucător după victoria Universității Craiova cu Rapid Viena. Patronul alb-albaștrilor a felicitat toată echipa. Horia Ivanovici a rămas impresionat de Carlos Mora, autorul pasei decisive la golul lui Romanchuk.

„Aici nu vorbim de un jucător (n.r. Baiaram). Aici vorbim de toată echipa. Au jucat foarte bine toți și au jucat ceea ce a pregătit Mirel. Dacă antrenorul e mulțumit de felul cum au reacționat jucătorii, înseamnă că știe el ce știe. Este o victorie de grup.

(n.r. Carlos Mora) Este un jucător foarte, foarte bun. Da, e un jucător european și este foarte tânăr. Are 24 de ani. Chiar nu aș vrea să zic despre un jucător. E victoria României și e victoria tuturor”, a mai spus Rotaru.

Ce prime au oltenii și ce note le-a dat Mihai Rotaru

Pe finalul declarației despre meciul de la Viena, Mihai Rotaru a dezvăluit că jucătorii lui Mirel Rădoi au prime atât la victorie, cât și la egal în Conference League. În schimb, jucătorii de la Universitatea Craiova au prime în campionat doar la victorie.

„Toate primele sunt stabilite în contract. Bineînțeles, și la egal, și la victorie în Europa au prime. În campionat, au doar la victorie. În Europa, au și la egal. Nu pot să vă pun sumele. (n.r. 10.000 de euro de jucător?) Nu are cum să fie atât că nu încasăm atâta. Nu discutăm cât e prima”, au fost declarațiile lui Rotaru.