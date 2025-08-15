Mihai Rotaru, reacție uluitoare după Trnava – Craiova. „Dacă aveți prieteni în industria farma, vrem un parteneriat rapid!”. Atac violent la arbitraj! Exclusiv

Mihai Rotaru a transmis , sub formă de glumă bineînțeles, că de acum înainte clubul din Bănie va avea nevoie de un parteneriat cu o companie ce activează în industria farmaceutică.

Mihai Rotaru, gluma momentului, după returul Spartak Trnava – Universitatea Craiova: „Dacă aveți prieteni în industria farma, găsiți-ne și nouă unul să facem un parteneriat”

Asta, în mod evident, pentru că oltenii au avut parte din nou de emoții fantastice, după ce au condus la un moment dat cu scorul de 4-0 la general în dubla manșă, iar ulterior s-au văzut egalați și au reușit în cele din urmă abia în prelungiri să își adjudece calificarea în play-off-ul competiției.

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, Rotaru a ținut să sublinieze și că, în opinia sa, acest deznodământ a fost influențat destul de mult și de maniera de arbitraj din această partidă retur din Slovacia.

„Cum a fost? Dacă aveți prieteni în industria farma, găsiți-ne și nouă unul să facem un parteneriat. Te rog frumos, azi, avem și brandul, avem tot, să dăm drumul la o campanie publicitară. Suporterii noștri au spus că, știți că noi punem la pachet (n.r. meciurile din cupele europene) cu un meci din campionat, și au zis că trebuie să le punem la pachet cu un Aspenter, să le dăm gratis.

(n.r. Cum s-a simțit la scorul de 4-4 la general) Nu vreți să știți. Dar după aceea lucrurile s-au echilibrat, iar în prelungiri chiar vorbeam între noi, ne uitam puțin pe ei, și am zis că eu cred că o să fie bine, căzuseră fizic. Într-adevăr au făcut o repriză de excepție.

Critici la adresa arbitrajului: „Incredibil, o nebunie, nu ne venea să credem!”

Arbitrul pe de altă parte, să luați primii trei arbitri împotriva Craiovei, cu greșeli majore împotriva Craiovei, și nu egalează ce a făcut aseară domnul arbitru. Incredibil, adică faulturi care nu erau, o nebunie!

Nu ne venea să credem, faulturi inexistente pentru ei, nouă nu ne dădea nimic, îi ținea în terenul nostru. Gândiți-vă că au fost două goluri venite din lovituri libere inexistente. Nu mai vorbim, auturi nedate și așa mai departe, o întreagă nebunie.

(n.r. Despre deznodământul meciului) Nebunie totală! (n.r. Dacă îi venea să creadă la 4-4 la general) Nu, a fost nebunie”, a spus Mihai Rotaru cu ocazia unei intervenții telefonice