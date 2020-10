Mihai Rotaru, replică dură pentru CFR Cluj: „Lăsaţi-ne în pace”

Mihai Rotaru a avut un răspuns tăios pentru adversarele Craiovei din Liga 1. Încă de la începutul sezonului, mai multe adversare i-au acuzat pe olteni că beneficiază de arbitraje favorabile.

După primele opt etape din sezonul regulat, echipa antrenată de Cristiano Bergodi este pe primul loc, cu 21 de puncte, trei mai multe decât principalele două urmăritoare, FCSB și CFR Cluj.

„Leii din Bănie” au pierdut singurul meci din acest campionat chiar în ultima etapă, acasă, cu Academica Clinceni, scor 0-1.

Derby-ul declarațiilor. Craiova se apără de acuzele lui CFR Cluj

„Lăsați-ne în pace! Nu considerăm că am fost avantajați, pentru că n-a fost ofsaid cu Sepsi, n-a fost ofsaid cu Astra, cum s-a spus. E ca și cum noi am veni acum și am spune că a fost fault la Bancu la faza în care Clinceni a dat gol cu noi… Noi n-am vorbit niciodată de arbitrajele altor echipe”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Rotaru a ieșit la declarații după ce Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a pus tunurile pe arbitrii din Liga 1. „Bursucul” s-a arătat deranjat în special de penaltyul pe care Craiova l-a primit la București, în meciul câștigat cu Dinamo, scor 1-0.

„Ați văzut și voi ce se întâmplă. Noi nu primim niciun penalty, alții primesc ușor. Noi la Viitorul am avut 4 penalty-uri, nu am primit niciunul. Cu Botoșani m-a arbitrat un arbitru din Craiova – nu înțeleg de ce – și m-a eliminat. Nu am mai primit «roșu» decât de la el.

Arbitrul din Cluj se duce la București și dă penalty. Mereu procedează așa Feșnic, dă penalty și Craiovei, și Stelei”, a declarat Dan Petrescu.

Oltenii, în polemică și cu FRF. Craiova contestă regula U21: „Să se amâne etapa”

Craiova contestă vehement și regula U21, care impune echipelor din Liga 1 să înceapă meciurile cu doi fotbaliști eligibili pentru naționala de tineret, dintre care unul trebuie să evolueze până la finalul celor 90 de minute.

Sorin Cârțu, președintele vicecampioanei României, vrea ca această regulă să fie schimbată măcar pe timp de pandemie.

„Poate ar fi fost bine ca în cazul în care ai jucători U21 infectați să se amâne etapa, fiind situația asta de criză. Păi, câți astfel de fotbaliști să ai în echipă? Asta nu e o regulă, ci o decizie pe care a luat-o FRF. Regulă e când pui mâna pe minge în careu și esti penalizat.

Eu n-am înțeles niciodată de ce nu scoate nimeni niciun cuvânt și acceptă, deși nu sunt de acord nici ei. Eu sunt pentru meritul sportiv. Trebuie să joace cel mai bun! Nu văd niciun efect pozitiv al regulii…

Noi, la Craiova, n-am fost afectați, pentru că am avut tot timpul jucători buni. Acum, Vlădoiu își merită locul, poate și Baiaram. Dar pe el îl forțăm să joace meci de meci. Până la urmă, nici nu poți să reziști uneori”, a declarat Sorin Cârțu pentru sursa citată.