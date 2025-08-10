Sport

Mihai Rotaru, replică fulger pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”

Mihai Rotaru a venit cu o replică pe măsura declarațiilor foarte dure făcute de Gigi Becali la adresa lui cu puțin timp în urmă!
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 00:21
Mihai Rotaru, replică fulger pentru Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Mihai Rotaru a reacționat la scurt timp după ce Gigi Becali i-a acuzat pe el și pe Dan Șucu de „lipsă de inteligență și de lipsă de bun simț juridic”. 

Mihai Rotaru, reacție dură după atacul lui Gigi Becali la adresa sa și a lui Dan Șucu din cauza speței Malcom Edjouma

Totul s-a întâmplat din cauza speței Malcom Edjouma. Cei de la FCSB au primit acceptul de la LPF să îl reintroducă pe mijlocaș pe lista pentru meciurile din campionat, fără a-i rezilia contractul și a semna unul nou cu el, așa cum prevedea regulamentul aflat în vigoare, după ce fotbalistul fusese anterior scos din lot de către clubul roș-albastru.

Cei de la Universitatea Craiova și Rapid au emis apoi un comunicat de presă comun, publicat de FANATIK,  prin care și-au manifestat dezaprobarea față de această chestiune, iar ulterior Becali i-a luat la țintă pe Rotaru și Șucu pentru această chestiune.

Acum, după cum s-a notat deja, finanțatorul clubului din Bănie a venit cu replica pentru omologul său de la FCSB. În plus, el și-a prezentat și punctul de vedere vizavi de toată această situație.

„Nu cred că dânsul este în măsură să vorbească despre lipsa inteligenței și a bunului simț juridic”

„Ce m-a deranjat? Lipsa inteligenței și a bunului simț juridic. Nu cred că dânsul este în măsură să vorbească despre aceste două aspecte. Bunul simț juridic spune că niciodată nu schimbi regulile jocului în timpul jocului. Nu contestăm că e o regulă proastă. Dar nu luăm în calcul ca regulile să se schimbe în timpul jocului. Mai departe trageți dumneavoastră concluziile. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

E un comunicat comun al Universității Craiova și al Rapidului. Nu ne interesează FCSB, ne interesează că vine X, Y, Z, indiferent de nivelul de inteligență, și spune ‘Eu am schimbat regulile jocului în timpul jocului’.

Pe noi ne interesează că nu ai voie să schimbi regulile jocului în timpul jocului, ăsta este bunul simț juridic și bunul simț în societate. Nu contează că ești Gigi sau președintele Ligii sau al Federației.

(n.r. Ce își doresc cei de la Universitatea Craiova și Rapid) Suspendarea acestei decizii și până la următoarea perioadă de mercato consultarea tuturor membrilor afiliați. Pe noi nimeni nu ne-a consultat, cu excepția membrului celui mai mare, Gigi.

Nouă ni s-a întâmplat, am făcut demersuri în acest sens, cazul Gardoș. I-am reziliat contractul și am făcut unul nou ca să îl putem legitima. Atunci am sunat și am întrebat dacă putem și ni s-a spus nu, pentru că începuse deja campionatul.

Fusese accidentat, l-am scos de pe listă și am vrut să îl băgăm înapoi. Am fost de bun simț. Edjouma nu a vrut să rezilieze contractul și să semneze unul nou, noi nu am avut problema asta și nu am vrut să facem o scamatorie”, a spus Mihai Rotaru la Prima Sport.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
