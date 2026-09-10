ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru face lumină, după ce, în urmă cu câteva zile, au apǎrut zvonuri în spațiul public că ar exista tensiuni între antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, și directorul sportiv, Mario Felgueiras. Totodată, în exclusivitate pentru FANATIK, acționarul din Bănie a lămurit când și cum au fost împărțite primele pentru trofeele cucerite în sezonul trecut de olteni.

Ce spune Mihai Rotaru despre presupusa ceartă dintre Coelho și Felgueiras: „Ei sunt ca frații!”

Universitatea Craiova e în grafic în acest sezon. și s-a apropiat la trei puncte de liderul Dinamo. În plus, pentru al doilea an la rând, oltenii s-au calificat pe tabloul principal din Conference League. Cu toate acestea, în presă au apărut informații conform cărora nu se mai află în cele mai bune relații.

ADVERTISEMENT

FANATIK a solicitat un punct de vedere lui Mihai Rotaru, iar patronul campioanei României a dezmințit aceste zvonuri. În plus, Rotaru a dezvǎluit că fotbaliștii olteni și-au primit primele pentru îndeplinirea obiectivelor, câștigarea campionatului, a Cupei României, a Supercupei României și calificarea într-o grupă de cupă europeană.

„Chiar nu înțeleg de unde apar toate aceste neadevăruri, dezinformǎri, cum că nu s-au plătit primele la Craiova. Primele au fost plătite recent, conform înțelegerii avute cu jucătorii la începutul cantonamentului, respectiv în luna iunie. Filipe este certat cu Mario? De unde ies astfel de tâmpenii când ei efectiv sunt ca frații și așa au fost de la început?! Fără nicio sincopă și cu o colaborare foarte bună”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum s-au împărțit primele de titlu la Universitatea Craiova

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că pentru titlul de campioană cucerit în primăvară, de până la 25.000 de euro de jucător. Primele nu au fost distribuite în mod egal în vestiarul oltenilor. Împărțirea banilor a ținut cont de mai mulți factori.

ADVERTISEMENT

Minutele jucate, statutul de titular sau contribuția directă la rezultate au cântărit decisiv în calculul sumelor încasate de fiecare fotbalist de la campioana României. Astfel, jucătorii de bază au ajuns să primească bonusuri semnificativ mai mari decât rezervele alb-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, mesaj pentru contestatari: „Suntem singura echipă românească calificată în grupele unei competiții europene”

Mihai Rotaru consideră că Universitatea Craiova are un început de sezon bun, în ciuda dezamǎgirilor cu Levski şi Ararat. Calificată în grupa de UEFA Conference League, trupa lui Filipe Coelho se află la doar 3 puncte de primul loc în SuperLiga, iar oltenii au cel mai bun atac din competiție după 8 etape.

„Suntem la 3 puncte de locul întâi, cu cel mai bun atac din țară iar, dacă am scoate din ecuație meciul cu Dinamo care a fost un accident, am avea și cea mai bună apărare din SuperLiga. Suntem singura echipă din romanească calificată în grupele unei competiții europene.”

ADVERTISEMENT

Acționarul principal al Universitǎții a încheiat cu o glumǎ: “Am o rugăminte pentru cei care scriu informații neverificate. Nu mai beți vin, beți Devin (n.r. brand de apă și sponsor al Universității Craiova)”, a spus Mihai Rotaru.