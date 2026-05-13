Mihai Rotaru şi toţi acţionarii Universităţii Craiova s-au dus cu trenul, alături de fani, la finala Cupei României de la Sibiu! Imaginile momentului. Video și foto

ADVERTISEMENT

, a adus un moment special pentru Mihai Rotaru, omul care bagă bani la formația olteană de mulți ani. Acesta a ales să facă deplasarea la Sibiu cu trenul, împreună cu fanii formației, dar și cu ceilalți acționari din Bănie.

Mihai Rotaru, deplasare inedită la Sibiu pentru finala Cupei României

FRF a decis ca ultimul act al Cupei României din acest sezon să aibă loc la Sibiu, pe stadionul Municipal, unul care are însă o capacitate redusă, de aproximativ 12.000 de locuri. Fanii au cumpărat într-un timp record toate biletele puse la dispoziție și atmosfera de pe arena care le este casă celor de la Hermannstadt se anunță a fi una de-a dreptul incendiară.

ADVERTISEMENT

Printre cei care vor asista la meci de pe stadion se numără și Mihai Rotaru, unul dintre oamenii care au investit sume uriașe la formația olteană în ultimii ani. Omul de afaceri a dorit să meargă la Sibiu cu trenul, alături de ceilalți acționari, dar și de suporteri, iar FANATIK vă aduce imaginile inedite cu plecarea din gară a acestora. Mihai Rotaru este cel care are șapcă pe cap cu însemnele echipei din Bănie. De cealaltă parte, jucătorii Universității Craiova s-au dus cu charterul la Sibiu. Acționarii alb-albaștrilor

Fanii lui U Cluj au ajuns deja la Sibiu

Pentru suporterii lui U Cluj distanța până la Sibiu este una mai mică, iar o parte din fanii echipei conduse de Cristiano Bergodi au ales deja să facă deplasarea cu o zi înaintea partidei contra celor de la Universitatea Craiova. Aceștia și-au făcut simțită prezența în Sibiu și au scandat trivialități la adresa rivalei din Bănie, pe care au numit-o, în același timp, clonă.

ADVERTISEMENT

Alături de fanii lui U Cluj sunt așteptați să fie și suporteri de la Dinamo, veniți special de la București pentru a fi alături de „studenți”, cu care au relație de frăție de mai bine de 25 de ani. De altfel, astfel de prietenii în lumea ultras sunt normale și ajută la progresul galeriilor din mai multe puncte de vedere.

ADVERTISEMENT

U Cluj are ascendent moral înainte de finala Cupei României

Pentru cei de la U Cluj partida de la Sibiu vine la doar câteva săptămâni după ce au reușit să o spulbere pe Universitatea Craiova într-un duel ce a avut loc pe Cluj Arena. Atunci elevii lui Cristiano Bergodi au câștigat, 4-0, o partidă pe care au dominat-o de la început și până la final.

ADVERTISEMENT

De notat că pentru ambele grupări urmează un al doilea meci în această săptămână, ce urmează să fie disputat , duminică, iar diferența din SuperLiga este de doar un punct în favoarea formației gazdă. Astfel că un succes pentru Universitatea Craiova ar însemna că titlul ajunge în Bănie, în timp ce orice alt rezultat face ca soarta campionatului să fie decisivă în ultima rundă.