Mihai Rotaru intervine ferm în cazul Rădoi – Baiaram și-l contrează pe Șumudică: „Nu există aşa ceva! Să-și vadă de treaba lui”

Conducătorul Universității Craiova a transmis că a fost pur și simplu o decizie tactică a antrenorului să nu îl mai folosească așa des pe cel mai în formă jucător al echipei în această perioadă a sezonului.

Mihai Rotaru, replică fermă pentru Marius Șumudică vizavi de subiectul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram

De asemenea, cu aceeași ocazie, Rotaru a punctat și că , la FANATIK SUPERLIGA, ar trebui să nu își mai dea atât de mult ca până acum cu părerea vizavi de evenimentele de la clubul din Bănie.

„Păi, mă întrebați de ce e rezervă, prima, pentru că este o decizie a antrenorului, iar noi, întotdeauna am fost organizați ca și club, pentru a-i da antrenorului toată logistica și toată libertatea de care e nevoie pentru a performa.

A fost o decizie tehnico-tactică, venită înainte, știți foarte bine că a fost cu un meci înainte, adică la meciul cu Farul Constanța, a început a doua oară. Fane, Ștefam Baiaram, a venit cu o încărcătură de la echipa națională, nu a venit medical suta la suta, deci nu văd aici absolut nicio problemă, că am văzut o felul de comentarii, inclusiv la dumneavoastră în studio, că a fost domnul Ivanovici, că a fost domnul Șumudică.

Eu zic că Șumi ar trebui să-și vadă de treaba lui. A fost strict o decizie tehnico-tactică a antrenorului, pe care noi nici măcar nu putem să spunem că o susținem pentru că este în virtutea firii să susținem astfel de decizii. Acum, dacă nu joacă Screciu sau nu joacă Cicâldău sau n-a jucat Anzor, nu a jucat Telles, n-a jucat Teles, înseamnă că a existat o problemă? Nu. Înseamnă că a fost o decizie a antrenorului și că așa a gândit meciul.

„Ar trebui să-și vadă de treaba lui”

Craiova a arătat altfel și când a intrat Baiaram și când a intrat Telles și când a intrat Anzor. Au venit jucători de pe bancă care sunt jucători valoroși. Poate dacă ei jucau titulari, poate ar fi fost aceeași desfășurare a meciului și ar fi venit de pe bancă Cicâldău sau Etim sau Simba și ar fi schimbat soarta meciului. Ce am fi spus în momentul acela?

Fotbalul este fotbal, el e deschis oricărei prestații și oricărui rezultat. Sunt zile în care nu îți iese nimic. Hai să ne gândim că începea cu Baiaram și Baiaram era cel mai slab de pe teren. Sau începea cu Anzor și la fel. Și întrau ceilalți, Cicâldău, Băluță, și toată lumea ar fi spus, dar cum e posibil să nu joci cu Cicâldău, cu Băluță sau cu Nsimba sau așa mai departe.

(Cristi Coste: Baiaram este în opinia mea cel mai bun jucător din Superliga în momentul acesta) Este jucătorul Universității Craiova, este un jucător cu calitate, dar noi suntem construiți altfel la Universitatea Craiova, în sensul în care abordarea meciului se face strict la ceea ce înseamnă gândirea antrenorului din acel moment. Gândiți-vă că noi suntem dependenți de ceea ce înseamnă underul, da? Acum decizi să joace under cu David Matei, care a făcut un meci foarte bun cu Farul Constanța, cred că a fost primul sau al doilea meci cu Farul Constanța. Și atunci este condiționat”, a spus Mihai Rotaru .

