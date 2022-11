Mihai Rotaru se teme de derby-ul U Craiova – FC U Craiova: „Pentru ei, e meciul anului!” Video Exclusiv

Universitatea Craiova este deja cu gândul la derby-ul cu echipa lui Adrian Mititelu. În exclusivitate , Mihai Rotaru a vorbit despre meciul care împarte orașul în două.

Mihai Rotaru a luat frica rivalei din oraș. De ce se teme înaintea derby-ului U Craiova – FC U Craiova 1948

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 este programat la data de 3 decembrie 2022. Până la acest meci, echipa lui Mirel Rădoi mai are de disputat restanța cu Chindia Târgoviște.

Clubul lui Adrian Mititelu e fără victorie în confruntările cu rivala din oraș în SuperLiga. Toate cele trei confruntări de până acum s-au încheiat cu victoria echipei lui Mihai Rotaru. În turul sezonului regulat a fost 2-1 pentru Universitatea, cu FC U în posta de formație gazdă.

„Am emoții și dacă joc cu echipa a doua a lui Papură. Dacă joc cu Mioveni am emoții, dacă joc cu Botoșani am emoții, dacă joc cu FC U am emoții. Dacă joc cu FCSB am emoții. Am emoții din toate punctele de vedere.

Noi suntem 99% în play-off în acest moment. Din calculele noastre trebuie să facem 11 puncte în 14 etape. Ceea ce e greu de crezut că putem să intrăm într-o situație și să nu le face. Sunt bucuros că avem cinci puncte în plus față de tur. Ne-am fi dorit să avem șapte.

Acum ne dorim să avem 20 de puncte în plus față de tur, ca să ne batem la campionat cu șanse reale”.

„Ăsta e profilul unei retrogradate”

„Pentru ei (n.r. – FC U Craiova 1948) e meciul anului, pentru noi e un meci important, dar pentru ei e meciul anului. Dacă mă întrebați pe mine, ăsta e profilul unei retrogradate.

Echipele care joacă frumos pierd fiecare meci. Aduceți-vă aminte de Iași, de Mediaș, cu Chamed, cu toți. Mai bine să faci un X decât să pierzi”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La finalul etapei a 18-a din SuperLiga, ultima de dinaintea întreruperii pentru desfășurarea Campionatului Mondial din Qatar, FC U Craiova 1948 este pe locul 15, cu 16 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe poziția a 4-a, cu 31 de puncte. În ultima rundă, U Craiova a făcut 2-2 în Giulești cu Rapid, în timp ce .