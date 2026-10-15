Mihai Rotaru se umple de bani după Universitatea Craiova – Getafe! 400.000 de euro!

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Universitatea Craiova a dat o lovitură financiară cu ocazia meciului împotriva celor de la Getafe, din Conference League. Nu mai puțin de 26.732 de spectatori au fost prezenți joi seară pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar încasările au fost pe măsură! Numai din vânzarea biletelor, oltenii au pus mâna pe aproximativ 350.000 de euro!

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Fotbalul european se dovedește o adevărată mină de aur pentru Universitatea Craiova. Duelul cu Getafe a adus zeci de mii de oameni în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. La finalul primei reprize, crainicul stadionului a anunțat că 26.732 de spectatori au fost prezenți la partida din Bănie. Dintre aceștia, 319 au fost fani ai formației spaniole, care au făcut deplasarea în România pentru a-și susține favoriții.

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Interesul pentr s-a reflectat direct în veniturile clubului. Încasările din comercializarea biletelor se ridică la aproximativ 350.000 de euro. Astfel, doar după primul meci din faza principală a UEFA Conference League, oltenii s-au apropiat serios de jumătate de milion de euro din vânzarea biletelor. Mai urmează alte două partide pe teren propriu, cu Egnatia și Copenhaga, și, de ce nu, alte confruntări în primăvara europeană.

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a produs bani și în afara caselor de bilete. Vânzările de bere, apă, băuturi răcoritoare, dar și merchandising au generat venituri suplimentare estimate la aproximativ 75.000 – 100.000 de euro. Fanii profită din plin de prevederile Legii Paraschiv, care permit comercializarea băuturilor alcoolice în incinta arenelor sportive, în anumite condiții. Această posibilitate reprezintă un avantaj financiar suplimentar pentru Universitatea Craiova.

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Meciul cu Getafe a intrat în top 3 partide cu cele mai mari asistențe înregistrate de Universitatea Craiova în anul 2026! Recordul anului aparține duelului cu FCSB, disputat pe 19 septembrie, când 27.696 de oameni au umplut tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Pe locul secund se află partida cu Levski Sofia, din preliminariile Champions League, urmărită de 27.037 de spectatori.