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Pe 25 noiembrie 2026, Edi Iordănescu (48 de ani) a fost numit oficial antrenor principal la Watford. Fostul selecționer a devenit, astfel, primul român care preia conducerea tehnică a unei echipe de fotbal profesionist din Anglia. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu (47 de ani), fost jucător în Premier League, și Mihai Rotaru (54 de ani), finanțatorul lui U Craiova, au avut primele reacții după instalarea lui Iordănescu Jr. pe banca unei echipe din Championship.

Cum vede Adrian Mutu instalarea lui Edi Iordănescu pe banca lui Watford. Avertismentul „Briliantului” pentru fostul selecționer

Încă din startul intervenției sale pe acest subiect, Adrian Mutu a ținut să puncteze două aspecte. În primul rând, a spus că alegerea lui Edward Iordănescu este, pe de o parte, bună, îndrăzneață, iar pe de alta una cu un grad destul de ridicat de risc. În acest moment, obiectivul fostului selecționer este salvarea de la retrogradare. Watford ocupă locul 20 în Championship, cu 15 puncte în 17 etape. Primul loc retrogradabil, 22, Preston, are 12 puncte.

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„(n.r. Cum ți se pare Edi la Watford?) Alegerea lui Edi mi se pare foarte bună. Îndrăzneață, dar bună, pentru că da, într-adevăr, își asumă un risc imens. Are o misiune foarte grea, dar, după părerea mea, știindu-l pe Edi așa cât îl știu, cred că e un risc asumat. Iar acest risc asumat, dacă iese cu bine și dacă își va îndeplini obiectivul, acela de a salva echipa de la retrogradare, i se vor deschide niște porți importante. Dar nu e ușor. E un risc asumat, zic eu, o alegere bună și îi urez baftă pe această cale”, notează Mutu.

Adi Mutu mai spune că ar fi cu adevărat o lovitură majoră dacă antrenorul român reușește să-și îndeplinească obiectivul impus. „(n.r. E o lovitură mare pentru fotbalul românesc, un antrenor în Championship, în Anglia, în fotbalul englez?) E o lovitură bună, ar deveni mare dacă își îndeplinește obiectivul și rezistă acolo. (n.r. Dacă salvează echipa?) Da, ăsta e obiectivul lui! El are și o misiune grea, pentru că are un patron instabil emoțional, să spun așa”.

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„Briliantul” este de părere că Edi Iordănescu nu s-a dus la întâmplare la Watford, ci a făcut alegerea după o analiză detaliată a situației de la acest club. „Eu zic că e o alegere bună pentru Edi. E un risc asumat. Știe unde s-a dus. A fost analizată și cântărită bine decizia lui, pentru că știe unde s-a dus. Watford nu e necunoscută pentru noi. Am avut și niște români care au jucat acolo. Cândva era un Brighton al Premier League, acum niște ani de zile. Ok, e în Championship, e liga a doua, nu contează. E un risc asumat pentru Edi. E o decizie bună, după părerea mea. Ar fi un lucru important pentru noi dacă reușește să confirme acolo”.

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Mihai Rotaru, reacție după ce Edward Iordănescu a semnat în Anglia: „O mega lovitură!”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, , a fost și mai încântat decât Adi Mutu de această numire a lui Edward Iordănescu pe banca unei echipe din fotbalul englez. „(n.r. Edi Iordănescu la Watford cât e de mare lovitura?) Este o mega lovitură, pentru că așa au răzbit croații, sârbii și acum portughezii. Ok, ai noștri se feresc în general să aducă români, să nu se zică că sunt cu cumetrii pe acolo, ceea ce este o greșeală, pentru că dacă tu ești român, tu cunoști jucătorii români, îi știi. Și știi ce pot să facă. Și atunci ți-l aduci pe ăla sau pe ăla. Așa au răzbit croații, așa au răzbit sârbii, portughezii, prin antrenori, că de fapt antrenorii au tras după ei jucătorii și s-a dezvoltat toată această piramidă”.

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Șeful campioanei din SuperLiga merge mai departe cu optimismul și spune că, pe viitor, speră ca România să dea măcar doi antrenori în Premier League. „(n.r. Așadar, o mare lovitură, nu o lovitură, că a ajuns în fotbalul englez!) Da, așa este. Ne bucurăm, suntem mândri și vrem să avem și noi la un moment dat doi antrenori în Premier League. Portugalia are 10 milioane de locuitori și are sau avea trei sau patru tehnicieni în Premier League”.