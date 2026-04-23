Mihai Rotaru și Andrei Nicolescu, față în față după Dinamo – Universitatea Craiova. Gestul de milioane al celor doi. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo – Universitatea Craiova a fost un meci destul de șters, lipsit de faze de poartă, însă partida a fost animată de golurile din reprizele de prelungire și de tensiunea loviturilor de departajare. Imediat după ce oltenii s-au calificat în finala Cupei României Betano, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Mihai Rotaru, patronul Craiovei, s-au întâlnit și au discutat preț de câteva momente.

Universitatea Craiova continuă să aibă o șansă importantă la event în acest sezon, iar acest lucru nu poate să-l facă decât foarte fericit pe patronul echipei, Mihai Rotaru. De partea cealaltă, Andrei Nicolescu este mâhnit după ratarea acestui obiectiv important, mai ales că Dinamo a avut calificarea în mână cu 2 minute înainte de final.

ADVERTISEMENT

prin golul său din finalul primei reprize de prelungiri, iar Adrian Rus a dus meciul la penalty-uri în minutul 119. La loviturile de departajare, Craiova a arătat că este echipa mai experimentată și a marcat 4 din 4 penalty-uri, în timp ce Dinamo a ratat 2 din 3.

La finalul partidei, cele două personalități extrem de importante ale celor două cluburi au fost surprinse discutând la cald. iar celălalt supărat de ratarea calificării, cei doi au avut un dialog decent, iar la final au bătut palma prietenește.

ADVERTISEMENT

Șansă importantă pentru Dinamo, locul 3 o poate duce direct în Conference League

Dinamoviștii trebuie să vadă partea plină a paharului, deși această eliminare in extremis din Cupa României Betano este extrem de dureroasă. În acest moment, bucureștenii trebuie să-și vadă de obiectivul din play-off, iar finala cupei dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj le poate aduce un avantaj.

ADVERTISEMENT

Deși a ratat preliminariile Europa League, care puteau veni prin câștigarea Cupei României, acum Dinamo poate ținti locul trei pentru calificarea în Conference League sau locul patru pentru disputarea barajului. La finalul sezonului, U Craiova și U Cluj vor fi cel mai probabil pe primele două locuri în clasament, ceea ce înseamnă că victoria din finală nu va influența calificările în cupele europene. În acest moment, Dinamo se află la trei puncte de podium și poate ajunge acolo cu o serie bună în play-off. Până atunci, Kopic trebuie să vadă ce lot are la dispoziție pentru ultimele bătălii, având în vedere că