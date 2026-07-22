Mihai Rotaru și ceilalți acționari ai Craiovei au venit cu charter privat de la București pentru meciul Levski – Universitatea. Exclusiv

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Universitatea Craiova își continuă parcursul din preliminariile Champions League cu „dubla” contra Levski. La Sofia se află și acționarii formației din Bănie, care au venit să urmărească duelul cu campioana Bulgariei. Mihai Rotaru a avut o apariție de senzație.

Mihai Rotaru, prezent la Levski – Universitatea Craiova

Delegația Craiovei a ajuns în Sofia cu o zi înaintea meciului, după un drum de Aceștia s-au cazat la hotelul Marinela, unul dintre cele mai luxoase din capitala Bulgariei. În aceeași zi, pe seară, Filipe Coelho și elevii săi s-au deplasat la stadionul „Georgi Asparuhov” pentru conferința de presă și pentru inspectarea arenei.

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FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a venit de la București cu un charter privat. El a stat la meci în lojă, în timp ce acționarii ceilalți ai campioanei României s-au aflat în zona VIP. Tot acolo a putut fi observat și Jerry Gane, secundul lui Gică Hagi la echipa națională a României.

La deplasarea din Ungaria, când Craiova a învins ML Vitebsk cu 4-1, finanțatorul majoritar al oltenilor și-a făcut apariția în tribune chiar din penalty golul de 2-1. Alături de el s-au mai aflat atunci Adrian Andrici și Virgil Popescu, tot din cadrul acționariatului.

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Mihai Rotaru crede în visul Champions League

După un an de aur, în care Universitatea Craiova a jucat pe tabloul principal din Conference League, a câștigat titlul, Cupa și Supercupa României, Mihai Rotaru are încredere maximă în echipa lui. Lotul din sezonul trecut, păstrat în foarte mare măsură și completat cu transferurile din această vară le dau speranțe mari oltenilor că pot ajunge în faza principală din Champions League.

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„(n.r. – E vreo șansă reală să prindeți grupele UCL?) Da există o șansă. Că e mică e mică. Suntem de acord. Dar nu plecăm fără șanse. Au fost echipe care au ajuns acolo, Pafos, Kairat Almaty. Contează forma de moment și norocul. Norocul are un rol important!”, mărturisea Mihai Rotaru la finalul lunii mai.

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