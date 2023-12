Mihai Rotaru, suporter de lux al României la Euro 2024: „Mi-am luat bilete! Mâine îmi fac cazările”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că nu se aștepta niciodată ca naționala condusă de Edi Iordănescu să se califice de pe primul loc în grupă, însă miracolul s-a produs. În consecință, Mihai Rotaru și toate cunoștințele sale vor merge în Germania la vară, pentru a susține România de pe stadion.

Mihai Rotaru, suporter de lux al României la Euro 2024

”V-ați așteptat să ne calificăm de pe locul 1, domnule Rotaru?”, a întrebat pentru început Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Rotaru – Nu m-am așteptat să ne calificăm de pe locul 1, sunt mândru, deja mi-am luat bilete, aștept mâine noapte să-mi fac cazările, să văd unde mergem. Merg ca suporter, nu ca oficial. Merg în peluză!

Deja cunosc toți cei din jurul meu, nu știu unul să nu fie pregătit să meargă în Germania vara următoare”,a răspuns Mihai Rotaru, vizibil entuziasmat după calificarea țării noastre la Euro 2024. Concluzia a tras-o tot Cristi Coste: ”O să vorbim și după ce aflăm adversarii, acum e prematur să vedem ce facem în Germania. Să vedem cu cine cădem și o să abordăm și subiectul respectiv”.

Calificarea la Euro va ridica nivelul fotbalului românesc

Calificarea la Euro 2024 va ridica nivelul fotbalului românesc, pentru că există un grup de 25-30 de jucători din fotbalul intern care vor încerca să demonstreze că merită să fie în Germania, pentru că ar fi mai buni decât fotbaliștii chemați din străinătate. Cel puțin asta crede Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

”Această competiție, calificare, va ridica nivelul campionatului românesc. Nu e vorba de ei. E vorba de Săpunaru, de Camora, de Oaidă, de Șut. Sunt acești jucători toți valoroși, vor încerca să demonstreze că în vară merită să fie pe teren în Germania, asta va crește nivelul campionatului.

Eu nu sunt un privilegiat, acei jucători au muncit, jumătate din calificarea în meciul cu Kosovo îi aparține lui Screciu. Screciu știa de la analiza video că atacantul lor…a căutat contactul, a venit cu gingia spartă. Gingia asta poate va însemna calificarea noastră i-am spus”, a declarat Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

România este calificată la Euro 2024 pentru prima dată după 8 ani, însă naționala țării noastre este considerată cea mai slabă echipă, din punct de vedere, care participă la Euro. Asta, înainte ca play-offul de calificare să se joace între țări precum Polonia, Georgia, Grecia sau Ucraina, țări care oricum sunt mult peste nivelul României.

