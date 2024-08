Mihai Rotaru surprinde după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din cupele europene: „Dau oricând ratarea calificării pentru titlu”

Horia Ivanovici l-a avut ca invitat telefonic pe Mihai Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Patronul oltenilor a spus că preferă să câștige titlul, în detrimentul calificării în grupele cupelor europene.

Analiza meciului câștigat cu Maribor

Mihai Rotaru a analizat , pe scurt, alături de moderatorul emisiunii. Patronul oltenilor consideră că echipa și-a făcut datoria, dar le-a lipsit șansa pentru calificare.

„Am avut și zile mai bune. Acum ne apucăm de treabă. Astăzi, până dimineață ne-am lins rănile. Trebuie să ne apucăm de muncă. Să vedem ce putem scoate din această înfrângere. Din păcate, trăim un sentiment de frustrare.

Este a doua oară, după Beer Sheva, când simțim că puteam mai mult. Am fost echipa mai bună fotbalistic, dar nu pe tabelă. Fotbalul, la final rămâne cu ce scrie pe tabela la final de meci. Supărați, dar trebuie să vedem ce ne lipsește per-total.

Am dat trei goluri, ne-am făcut datoria. Am luat două goluri din aut. Nu e prima oară când ni se întâmplă. Costel va trage toate concluziile, trebuie să învățăm. Partea bună e că am fost foarte agresivi, reactivi. Am dominat jocul, însă rămânem pe loc, acasă“, a spus Mihai Rotaru, în exclusivitate.

Mihai Rotaru: „Dau oricând ratarea calificării pentru titlu”

Mihai Rotaru a spus că , întrucât obiectivul principal este titlul. Patronul Universității Craiova crede că resentimentele trebuie lăsate în urmă, iar de acum este nevoie de o analiză sinceră.

“Dacă acesta ar fi sacrificiul Anei lui Manole, aș da oricând o calificare într-un tur superior dintr-o competiție europeană în schimbul unui titlu în Bănie. Dacă m-ați fi întrebat înainte de meci dacă preferam să pierd această calificare, dar să iau titlul, aș fi votat cu două mâini ‘da’.

Dacă va fi un avantaj sau nu, vom vedea în următoarele etape. Vrem să ne câștigăm meciurile, să strângem punctele. Analizele sunt bune, le vom face. Nu le facem astăzi în emisiune, le face staff-ul, conducerea administrativă.

Mergem mai departe, nu pune nimeni presiune, dar de mâine ne pregătim pentru bătălia campionatului României, Cupa României. Trebuie să ne focusam acolo. Noi trebuie să ne concentrăm pe campionat și Cupa României“, a mai adăugat acesta.

Mihai Rotaru, ANALIZA LA SANGE dupa un NOU SEZON RATAT in Europa pentru U Craiova