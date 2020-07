Mihai Rotaru îl înţeapă pe Gigi Becali: “FCSB a pierdut șansele la titlu când Bălgrădean a semnat cu CFR de o lună și ei nu au știut”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit în cadrul emisiunii Ora exactă în sport de la Pro X despre mai multe subiecte legate de echipa sa, dar și despre rivalele din campionat. S-a discutat depre coronavirus, amenzile pe care le riscă oltenii dacă se infectează, declarațiile lui Becali legate de meciul cu CFR sau câte echipe ar trebui să aibă Liga 1.

Oltenii stau izolați singuri în cameră și mănâncă la caserolă pentru ca jucătorii să nu se infecteze cu covid 19 acum când mai este puțin până la finalul campionatului: ”Marele pericol nu vine de la laboratoare, laboratoarele doar constată o stare de fapt, dar e clar că toți suflăm și în iaurt. De exemplu, noi stăm singuri în cameră, mâncăm la caserolă în cameră, nu se mănâncă la restaurant.

Suntem cu 4 mijloace de transport după noi două autocare pentru jucători încă două mașini pentru staff ca toată lumea să meargă separat să nu interacționeze pe cât posibil. În așa fel încât dacă Doamne ferește se întâmplă ceva să putem să ne desfășurăm activitatea”.

20 de mii de euro este amenda pentru coronavirus la Craiova

Oltenii riscă amenzi foarte mari dacă se vor infecta cu coronavirus din vina lor: ”Sper să nu ajungem să-i amendăm pe jucători cu 20 de mii de euro. Sigur că iei în calcul să-i amendezi cu astfel de sume. Dacă ajunge un caz de infectare în cazul grupului, iar jucătorul este vinovat, nu a respectat măsurile de distanțare socială el se duce în discotecă sau eu știu mai unde și după aia vine și infectează tot grupul atunci eu cred că 20 de mii de euro sunt puțini sau 10 sau 5. Deci vorbim de astfel de cazuri în momentul ăsta nu avem cum să amendăm pe cineva pentru că noi de 14 zile suntem în izolare completă fiecare în camera lui fiecare mănâncă la caserolă nu se fac ședințe în spațiu închis, nu se apropie unul de altul. În momentul ăsta nu avem cum să acuzăm pe cineva”.

Mihai Rotaru nu înțelege cum s-a infectat Lucian Pretorian cu coronavirus deoarece acesta era foarte preocupat de regulile ce trebuie respectate împotriva virusului: ”Este foarte, foarte ciudat. Eu cred că cel mai responsabil om din România vizavi de măsurile de protecție este Lucian Pretorian. Deci este cel mai responsabil om pe care l-am cunoscut în permanență și în exterior cu mânuși , cu mască, la distanță mare. Stătea cu gura pe toată lumea. Pune-ți masca! Stai! Credem totuși că s-a întâmplat când a fost la Brașov pentru a vedea două hoteluri unde ar fi urmat să vedem dacă stăm acolo în cantonament sau nu și a fost în peco și a alimentat. În momentul ăsta chiar nu poți să acuzi pe cineva, dar cel mai responsabil om pe care l-am cunoscut începând cu 15 martie când s-a declanșat pandemia până în prezent este Lucian Pretorian”.

”Demnitate înseamnă să pui fularul rivalei de moarte gen Dinamo București?”

Rotaru spune că nu îl interesează ce va face Gigi Becali în partida cu CFR Cluj dacă va juca cu juniorii sau va folosi prima echipă: ”Sincer chiar credeți că interesează pe cineva la Universitatea Craiova sau în orașul Craiova ce spune x sau y. Dar pe de altă parte trebuie să vedem poate are altă definiție a demnității. De exemplu, noi chiar i-am admirat pe cei de la FCSB în momentul câns au ieși și au spus domne cu CFR-ul voi juca cu copiii. Uite domne niște oameni demni, au un punct de vedere, și-l mențin, au politica grupului foarte frumos! Joacă cu copiii după care sigur nu am mai înțeles nimic jucăm cu echipa întâi, ne batem chiar dacă nu ne interesează. În momentul ăla oamenii își schimbă părerea. Este problema lor, dar să vedem ce înseamnă demnitatea. Demnitate înseamnă să fie omenie? Demnitate înseamnă să alergi după bișnița cu bani din autocar? Demnitate înseamnă să pui fularul rivalei de moarte gen Dinamo București de exemplu. Adică trebuie să vedem. Uite dacă tot vorbim de demnitate noi spunem foarte clar dacă ar fi să dăm timpul înapoi și să fim înainte de meciul cu Viitorul de acum 3 ani de zile clubul nostru ar proceda la fel. Nu l-ar interesa ce spune x sau y. Dacă politica noastră este ca la meciul ăla să jucăm cu x, cu y sau cu z în funcție de decizia antrenorului în primul și în primul rând noi vom juca la fel. Nu suntem ipocriți dacă va fi să dăm timpul înapoi am proceda în același mod”.

Este problema lor noi nu avem problemă nici dacă joacă cu primul 11 și dacă joacă nu cu tineretul dacă joacă cu copiii cei de 12 ani poate aduce under poate cei de 2007 îi aduce să joace este problema lor, e filosofia lor nu ne interesează. Nici nu poți să pui bază pe ce zic că ei pot să se schimbe dimineața să zică ceva, la prânz să facă altceva și seara cu totul și cu totul altceva”.

Mihai Rotaru a vorbit și despre neregulile din arbitraj și consideră că echipei sale i-a fost refuzat un penalty în sezonul regulat: Deci nu avem timp să luăm în calcul niciun fel de scenariu în ceea ce privește FCSB-ul . Vorbeam, am văzut că se vorbea de dreptate păi hai să vedem acuma în ultimii ani când era henț în afara careului pentru FCSB și arbitri îl mutau și dădeau penalty împotriva noastră. În sezonul regulat am avut penalty la Ivan la 0-0 când ei nu mai stăteau în ghete și nu s-a dat a zis cineva ceva sau când aveam niște penalty-uri și nu ne dădeau aia e dreptate sau nu e dreptate? Sau Bălașa care acum e la noi și nu se dădeau”.

Sunt de aceeași părere cu dumneavoatră și îmi doresc din tot sufletul ca meciurile să fie cât mai puțin lipsite de probleme de arbitraj sau de orice fel de probleme. Importanat e pentru că e o sărbătoare până la urmă noi suntem calificați în finala campionatului. CFR-ul așteptă astăzi ca să vadă dacă se califică sau nu. E frumos să duci titlu până în ultima etapă și ambele echipe să stea la mâna lor, e frumos pentru orice suporter pentru orice iubitor de fotbal”.

Craiova vrea un campionat cu 16 echipe

Oltenii spun că nu vor sărbători după ultima etapă din cauza coronavirusului. Ei încă nu se văd campioni și cred că vor avea un meci dificil cu Astra Giurgiu: ”Nici nu vrem să organizăm nimic dacă vom lua titlul noi avem meci cu Astra repet de 100 de ori. Este un meci extrem de greu vor veni extrem de motivați, vor vrea să demonstreze că sunt o echipă foarte bună și sunt că până la urmă vorbim de echipa de pe locul 3. E o echipă foarte bună, echipă care a încurcat să nu că FCSB-ul a pierdut contactul cu noi și cu CFR în două momente. Primul moment când Bălgrădean le-a fost suflat de sub nas și ei nu știau că era suflat de o lună de zile și în momentul acela cred că vestiarul lor s-a destabilizat și repet de fapt chiar îmi cer scuze că nu e problema noastră să discutăm problemele FCSB-ului. Și a doua problemă când i-a bătut Astra cu 3-2 în acel moment s-a pierdut pentru ei, dar cel mai important era când Bălgrădean era de o lună de zile la CFR”.

FCSB a transferat un jucător care a fost împrumutat la Universitatea Craiova: ”Nu este jucătorul nostru a fost un jucător împrumutat de la Regal, de la un club din București și s-a ajuns ca jucătorul să-și dorească la FCSB. OK noi nu ținem pe nimeni cu forța, este decizia lui. El și-a terminat contractul cu noi de împrumut după care a fost liber să semneze cu oricine. Fiecare e liber să facă ce vrea”.

Rotaru își dorește un campionat cu 16 echipe din sezonul viitor, dar nu este de acord ca echipa de pe primul loc din play-out să se poată califica în Europa: ”Eu nu pot să votez pentru un scenariu sau altul. Credem că ar fi un lucru bun să se joace un campionat cu 16 echipe. 6 în play-off și 10 în play-out. În play-out doar tur. Ajungi să te reprezinte locul 8 sau 9 în Europa datorită unui meci. În acel moment meritul sportiv nu mai contează . Este mult mai important un campionat întreg. Ultimele etape îmi protejez jucătorii și după aia aștept pe locul 3 să vină să-i dau în cap. Tu rămâi cu urmări după ultimele etape dacă te bați la Europa. Jucătorii noștri au cea mai mică vacanță din Europa. Jucătorul român nu are vacanță.

Nu putem să ne dăm cu părerea ce se va mai întâmpla dacă vor apărea cazuri de coronavirus în sezonul următor. E clar că trebuie să trăim cu această pandemie, e clar că ne va însoți de acum încolo. Întotdeauna am sperat la momentul acesta. Avem mai mulți peștișori de aur. Nu discutăm despre plecarea lui Cicâldău”.