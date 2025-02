Mihai Rotaru visează la titlul de campioană cu U Craiova: „Suntem haiducii României! Luăm de la bogați și dăm la săraci!”. Cine intră în play-off?

Universitatea Craiova a obţinut şase puncte din şase şi visează la titlu sub . Oltenii sunt la două puncte de liderul U Cluj, după victoria din meciul direct de pe “Oblemenco”.

Mihai Rotaru visează la titlul de campioană cu U Craiova: „Suntem haiducii României! Luăm de la bogați și dăm la săraci!”

Mihai Rotaru a anunţat clar la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa este angrenată în lupta pentru titlu. Finanţatorul a anunţat că mercato-ul nu este închis la Craiova şi mai pot veni, dar mai pot pleca şi jucători, exclus Alex Mitriţă:

“Suntem M.R. amândoi. Şi eu şi Mirel Rădoi. Noi în fiecare an ne dorim titlul. Ne batem în fiecare an şi sper să îl şi câştigăm. În urmă cu trei ani de zile, am bătut CFR Cluj, FCSB, luam traiectorie spre titlu şi ne-au bătut Clinceniul şi Voluntariul.

Atunci spuneam că suntem haiducii României! Luăm de la bogaţi şi dăm la săraci. Avem şi o zi în minus de recuperare, avem nevoie de susţinerea publicului, vin şi de la Craiova.

Avem nevoie de suporteri. Au fost 7000 cu U Cluj, dar au făcut atmosferă ca şi cum ar fi fost 30.000. Uneori, principalii noştri adversari sunt suporterii. Trebuie să compenseze ziua în minus de recuperare, moralul, emulaţia.

“Campania de transferuri nu este încheiată, mai pot veni jucători”

Este important, dar de la început am ştiut că este un meci dificil. Campania de transferuri nu este încheiată, mai pot veni jucători. Asta nu este o promisiune că vor veni.

Suntem în discuţii şi vedem dacă se vor finaliza. Ar putea să plece şi un jucător. Nu este vorba de Mitriţă. El este special şi la talentul lui va face foarte multe pentru Universitatea Craiova.

Nu luăm în calcul nici să-l dăm pe Screciu. El trebuie să îşi recupereze postul de titular la echipa naţională. Contează şi pentru jucător în ce moment pleacă. Nu e neapărat importantă suma de transfer, cât şi el să înţeleagă poziţia de pe care pleacă, dacă e titular la echipa naţională.

“Va fi frumos să ne batem cu Rapid la titlu. Avem o chestie de reparat”

Rapidul este primul loc în drumul spre play-off. Are cele mai multe puncte, cel mai uşor program şi Care este antrenat, pesemne că mâine va juca.

Va fi frumos să ne batem cu Rapid la titlu. Avem o chestie de reparat. Acel meci în care ei au pierdut titlul pe “Oblemenco” şi Craiova a ratat Cupa României şi cupele europene.

Dacă Rapidul ar fi câştigat campionatul, nu conta finala Cupei. Universitatea Craiova juca în cupele europene. Dacă aş fi conducător, în acel meci Craiova n-ar câştiga niciodată”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

