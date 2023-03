Mihai Rotaru vrea FC U Craiova 1948 în play-off: „Meciul cu Sepsi trebuie să se decidă pe teren”. Ironii la adresa lui Gigi Becali

Universitatea Craiova e calificată matematic în play-off, însă are șanse mici la titlu. Patronul Mihai Rotaru anunță însă că oltenii vor juca la fel împotriva tuturor adversarilor.

Mihai Rotaru e ferm înainte de play-off: „Nu cred că pe noi poate să ne suspecteze că am fi cu cineva sau cu altcineva”

Mihai Rotaru privește detașat bătălia pentru ultimul loc de play-off, însă nu crede în jocuri de culise: „Nu cred, exclus. Îi cunosc pe cei de la Sepsi și nu cred că se pretează la așa ceva. Sepsi poate câștiga, pentru că CFR Cluj nu e în cea mai bună formă”.

FCSB i-a acuzat pe cei de la Universitatea Craiova în urmă cu 6 ani că au folosit juniorii împotriva echipei lui Hagi, pe finalul campionatului, însă Rotaru se apără: „Nu cred că pe noi poate să ne suspecteze că am fi cu cineva sau cu altcineva. E incorect că noi am jucat cu copiii în 2017 cu Farul. Vlad a fost cel mai bun, iar al doilea junior a fost schimbat la pauză și a intrat Andrei Ivan în locul lui. Am jucat cu un singur copil.

Eu personal am suferit la ratarea lui Bancu, ne-am dorit să câștigăm. Niciodată nu mi-am dorit să pierd un meci pentru a face rău cuiva sau să câștige altcineva. Puteți să îl sunați pe domnul Mulțescu și pe Cătălin Mulțescu. Noi hotărăsem că vrem să-i dăm șanse copilului și el va fi în poartă. A avut niște parade excepționale. Când îi dai șansa dacă nu într-un meci fără miză?

Dovada bunei credințe a fost că Alexandru Popescu a fost scos la pauză. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu FCSB acum doi ani când aveau doar doi titulari și apoi i-au schimbat și pe aceea la pauză și au băgat încă doi de 2004”, a declarat patronul Universității Craiova, la .

Mihai Rotaru, declarații savuroase despre situația atipică de la FCSB, unde Gigi Becali face pe antrenorul

Mihai Rotaru a evitat să comenteze foarte mult pe seama faptului că FCSB nu are un antrenor pe bancă și nu crede ce că s-ar crea un precedent dacă Gigi Becali ar reuși să ia titlul: „Chiar nu vreau să intru în polemici și pe un front al declarațiilor. Noi nu suntem afectați, poate fi chiar un câștig la un moment dat. Nu putem să spune noi dacă la finalul campionatului o echipă sau nu e îndreptățită să câștige și e moral sau nu.

Chiar îmi aduce aminte de un film, cred că e un film de prin anii ’80, ‘Centrul atacant a murit în zori’, eu vă sfătuiesc să-l vedeți pentru că sunt foarte multe similitudini aici. Un multimiliardar își cumpără o balerină celebră, era din Rusia, și cel mai scump fotbalist de la vremea respectivă. Ea a crezut că vine să danseze pe o scenă mare din țara respectivă, fotbalistul că vine să joace la un club mare, dar nu, el îi ținea în grădină, fotbalistul să jongleze și balerina să danseze”.

Mihai Rotaru spune că nu s-ar implica niciodată în mod direct la echipă: „Nu mai poți să progresezi, eu văd ca suporter. Nu pot să îmi dau seama dacă respectă sarcinile tehnico-tactice sau nu. Nu am această capacitate. Nu ar fi o relație corectă cu angajații mei, nu ar mai fi un debate (n.r.dezbatere)”, a spus omul de afaceri, la Digi Sport.

Mihai Rotaru nu mai crede în titlu, dar anunță revenirea a 4 jucători: „Pot ajuta echipa încă de la următoarele meciuri”

Mihai Rotaru nu se mai gândește la titlu, , însă Eugen Neagoe va avea disponibili mai mulți jucători importanți: „Pentru noi ar fi greu, pentru că nu ne ajută jocul în acest moment. Revine Baiaram, Crețu, Bancu, Căpățînă și care pot ajuta echipa încă de la următoarele meciurile. Cu Petrolul se putea termina meciul mult mai repede, dar n-am dat foarte mare siguranță pe final de meci”.

Patronul „leilor” însă e încrezător că echipa va arăta din ce în ce mai bine: „Dacă jocul nostru va începe să arate din ce în ce mai bine, atunci o să ne putem gândi și la mai mult. Punctele nu ne sperie. Dacă câștigăm cu UTA nu ne-am pierdut speranța”.

Mihai Rotaru vrea ca rezultatul de la Sepsi – FC U Craiova 1948 să se stabilească pe teren: „Regulamentar e puțin dificil”

Mihai Rotaru consideră că : „Ne este indiferent, dar ne dorim ca acel meci să se joace pe teren. Regulamentar e puțin dificil, dar ar trebui să se joace pe teren. Trebuie să fim corecți. Echipa FC U Craiova 1948 nu avea nicio pârghie pentru a putea evita.

E ca și când ați veni dumneavoastră acuzat pentru o infracțiune comisă de la Oradea, dar sunteți undeva la țară, departe și fără semnal.

Stadionul ar fi arhiplin tur și retur și ar fi un spectacol să avem un derby în play-off. Nu mai e acea îndârjire de acum câțiva ani, trebuie o relație de non-agresiune, de normalitate”.