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Mihai Rotaru poate avea un nou motiv de satisfacție după ce a ales să parieze pe Assad Al-Hamlawi. Atacantul adus în urmă cu un an în Bănie a devenit una dintre piesele importante ale Universității Craiova, iar evoluțiile sale au început să se reflecte și în valoarea de piață. Investiția făcută de clubul oltean a crescut considerabil, iar cifrele actuale transmit un mesaj clar despre ascensiunea vârfului de 1,88 metri.

Assad Al-Hamlawi, pariul de un milion de euro al lui Mihai Rotaru. Acum valorează dublu

În iulie 2025, Universitatea Craiova îl transfera pe Assad Al-Hamlawi de la Slask Wroclaw, formație din Polonia. Clubul din Bănie a plătit aproximativ un milion de euro pentru atacantul născut și crescut în Suedia, într-o familie de origine palestiniană. La momentul respectiv, Al-Hamlawi venea după un sezon în care bifase 16 apariții pentru Slask Wroclaw și reușise să înscrie de șapte ori. Era un bilanț suficient de convingător pentru ca oficialii olteni să creadă că atacantul poate deveni o soluție importantă în ofensivă, iar pariul lui Mihai Rotaru a început să dea rezultate.

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În primul său sezon în tricoul Universității Craiova, Al-Hamlawi a avut o contribuție importantă la parcursul echipei. Atacantul a înscris 16 goluri și a oferit patru pase decisive în cele 48 de meciuri disputate. De asemenea, atacantul a început și actuala stagiune într-o formă bună. În cele 12 partide în care a fost pe teren până acum pentru Universitatea Craiova, și a oferit o pasă decisivă.

16 goluri și 4 pase decisive a avut Assad în tricoul Universității Craiova în sezonul precedent

goluri și pase decisive a avut Assad în tricoul Universității Craiova în sezonul precedent 4 goluri și 1 pasă decisivă are Assad în acest sezon la Craiova

Transfermarkt i-a dublat valoarea în doar un an

Cea mai interesantă confirmare a progresului lui Assad Al-Hamlawi vine, însă, din evaluarea realizată de . În momentul în care evolua pentru Slask Wroclaw, atacantul era cotat la un milion de euro. Exact suma pe care Universitatea Craiova a achitat-o pentru a-l aduce în România.

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După ultima actualizare a valorii de piață, lucrurile s-au schimbat radical. Al-Hamlawi este evaluat acum la două milioane de euro. Practic, în aproximativ 14 luni de la sosirea sa în Bănie, cota de piață a atacantului s-a dublat. Este o creștere evidentă, care vine după un sezon consistent în tricoul Universității Craiova și după un start bun în actuala stagiune.

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2.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Assad, conform Transfermarkt.

Ofertele au curs pe bandă rulantă pentru Assad

Evoluțiile lui Assad Al-Hamlawi au atras atenția mai multor cluburi din străinătate. Atacantul Universității Craiova a fost pe radarul celor de la Rubin Kazan, în Rusia, dar și al unor formații importante din Egipt, precum Pyramids și Al Ahly Cairo. Interesul a fost unul concret, iar Pyramids s-a numărat printre cluburile care l-au monitorizat atent pe vârful de 25 de ani. .

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Nici în fața interesului venit din mai multe direcții Mihai Rotaru nu a cedat. Patronul Universității Craiova a preferat să-l păstreze pe Al-Hamlawi în lot, iar atacantul a continuat să producă, din câte se pare, și în noul sezon.