Mihai și Elwira Petre, 13 ani de dragoste româno-poloneză: ”Ne-am întâlnit pe teren neutru”

Acum exact 13 ani, Mihai Petre și Elwira își uneau destinele la Palatul Stirbey din Capitală, după ce povestea lor de dragoste a luat naștere în urma pasiunii lor pentru dans.

ADVERTISEMENT

Mihai și Elwira Petre, 13 ani de casnicie

au toate motivele să serbeze ziua de 21 august, cei doi unindu-și, oficial, destinele acum 13 ani, motiv pentru ca cei doi să realizeze o fotografie eveniment: o poză exact în locul în care, în 2008, se căsătoreau.

Doar că, acum, în fotografia realizată de cei doi acum apar și cei doi copii ai cuplului Mihai și Elwira Petre, Catinca și Ariana, iar bucuria de pe figura lor demonstrează, fără putință de tăgadă, că sunt cu adevărat fericiți.

„Acum și cu 13 ani în urmă. Te iubesc până la lună și înapoi”, a notat pe contul ei de Facebook Elwira Petre, alături de poza făcută în momentul nunții de acum 13 ani și cea de astăzi, ambele realizate în același loc.

ADVERTISEMENT

Mihai și Elwira Petre, iubire ”cimentată” de dans

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut cu ani buni în urmă, iar pasiunea lor pentru dans i-a adus împreună, în ciuda faptului că el locuia în România, iar frumoasa soție de acum a coregrafului este, la origine, poloneză.

Iar povestea lor de amor este una bună pe transcris într-un scenariu de Hollywood, întâlnirea dintre Mihai și Elwira Petre având loc, culmea, în altă țară, străină de amândoi.

„Povestea pe scurt sună cam aşa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru- în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Aşa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentasem, iar un prieten mi-a zis că ştie o fată din Polonia care este în aceeaşi situaţie ca mine. Aşa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat şi am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit şi parteneri de cuplu”, povestea Mihai Petre pentru .

ADVERTISEMENT

Iar secretul relației lor, explica , este faptul că, de-a lungul celor 13 ani de căsnicie, nu au avut niciodată alte păreri cu privire la valorile morale fundamentale, cei doi soți având, de fiecare dată, același plan de acțiune cu privire la viitorul lor.

Mihai și Elwira Petre au doi copii împreună

Mihai și Elwira Petre sunt fericiții părinți a două fetițe, Catinca și Ariana, prima având 9 ani, iar cea de-a doua, 3, familia lor fiind, acum, așa cum recunosc cei doi, cu adevărat completă.

Mai mult, explica Mihai Petre într-un interviu acordat de curând, de la nașterea Arianei, acum trei ani, a simțit că familia este completă și că lucrurile s-au echilibrat.

ADVERTISEMENT

”Am descoperit lucruri noi atât la mine, cât și la Catinca și la Elwira. Lucrurile s-au așezat mai bine de când a apărut Ariana și e minunat să văd interacțiunea dintre ea și sora ei. Catinca e foarte drăguță cu ea și e plăcut să observ asta”, spunea Mihai Petre, citat de .