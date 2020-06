Mihai Şora sugerează că s-a vindecat de Covid-19. Mesajul trimis fanilor, la 3 luni după infectare

Mihai Șora sugerează că s-a vindecat de Covid-19, la trei luni după ce soția sa, Luiza Șora, a lăsat un mesaj misterios prin care le-a transmis fanilor că ar fi luat noul coronavirus.

Filosoful în vârstă de 103 ani le-a transmis urmăritorilor de pe Facebook că se simte mai bine și, mai mult, și-a cumpărat o tabletă pe care o folosește des.

În urmă cu aproximativ trei luni, soția lui Șora publica un mesaj misterios pe Facebook, prin care lăsa să se înțeleagă că amândoi s-au infectat cu Covid-19.

Mihai Șora s-ar fi vindecat de Covid-19, la 3 luni de la presupusa infectare

„Pozitivi, amândoi. Și doar Dumnezeu, în mare mila Sa”, a scris Luiza Șora, fără a da mai multe detalii. Cu toate acestea, cei care îl urmăresc și îl iubesc pe Mihai Șora au înțeles mesajul și s-au rugat în repetate rânduri pentru starea de sănătate a scriitorului.

Joi, 18 iunie, Șora a revenit în forță pe Facebook cu un mesaj prin care făcea referire la fostul premier britanic Winston Churchill, însă nu menționa niciun cuvânt despre presupusa infectare cu Covid-19.

Lucrurile s-au schimbat vineri, 19 iunie, când filosoful s-a semnat pe Facebook „Al Dumneavoastră bunic (devirusat și voinic), Mihai Șora”.

„Bună dimineața, copii! Am tabletă nouă. Mai califragilistică decât precedenta, din câte am băgat de seamă; va trebui s-o cercetez puțin, căci încă nu i-am dibuit toate tainele…

Cine ar fi crezut, acum un secol, când stăteam cocoțat în vârful scaunului, la biroul Tatălui meu, mâzgălind vietăți și floricele pe foi albe de desen, că voi scrie și voi desena, la senectute, pe un paralelipiped din aluminiu, cu un „pencil“ bont și fără radieră, turnat într-un straniu PVC?

Mi se atrage atenția, din culise, că omulețul meu nu are gât. Asta pentru că – ați înțeles, desigur – e grăbit să vă îmbrățișeze. Fiind cea dintâi ființă vie scrijelită pe tabletă, îmi va fi iertată, trag nădejde, ușuratica licență anatomică. Cum spuneam aseară: mi-ați lipsit!

Las aici o ❤️, o girafă și un copăcel. 🦒🌳

Al Dumneavoastră bunic (devirusat și voinic), Mihai Șora”, a scris filosoful, spre bucuria fanilor. Aceștia nu i-au rămas datori și i-au transmis că se bucură să-l recitească după o lungă absență de pe rețelele de socializare.

„Și eu va îmbrățișez cu drag! Promiteți ca nu mai atrageți pe nimeni în afară de noi! Sa se duca în fundul pământului virușii și alți băgăreți!”, a scris un cititor, fiind completat de altul: „Wow! Ce om extraordinar sunteți!! Și-mi pare așa de bine ca dibuiți tainele tehnologiei… așa puteți înțelege puțin de ce noi cei cu mai puțină experiență nu avem timp să ne plictisim. Aș vrea să-i umplu așa zilele și bunicului meu”.