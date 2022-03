Mihai Stoica, discurs dur cu privire la situația din Liga 1: „E o mizerie, cineva trebuie să răspundă!”

Chiar dacă play-out-ul e abia la început, asupra celor două echipe care vor retrograda direct la finalul sezonului nu mai planează misterul. Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș ocupă ultimele locuri în clasament și sunt deja „condamnate” să meargă în eșalonul secund, din cauza . Această situație stârnește, însă, reacții dure din partea celorlalte echipe aflate în competiție.

Mihai Stoica a răbufnit în direct la TV: „E o mizerie, cineva trebuie să răspundă”

Chestionat pe marginea subiectului, Mihai Stoica a cerut intervenția autorităților și a afirmat răspicat că persoanele care se fac vinovate de „dispariția” banilor din trebuie să plătească pentru faptele lor, cum s-a întâmplat în Dosarul Transferurilor.

„E o mizerie ce s-a întâmplat cu Mediaș și Clinceni, prin prisma sumelor plătite de televiziuni pentru Liga 1. Nu poți să-ți bați joc, sunt probleme de natură penală. Nu știu cum au dispărut atât de mulți bani. Cineva trebuie să răspundă, cum am răspuns și noi la vremea noastră, în Dosarul Transferurilor.

E o bătaie de joc organizată ca două echipe să fie deja retrogradate. Trebuie făcut ceva ca să nu se mai repete această mizerie! Ele nu mai sunt în Liga 1, au retrogradat deja. E un prejudiciu adus tuturor”, a răbufnit managerul general al FCSB-ului, la .

Strigătul disperat al jucătorilor Academicii Clinceni: „Acum facem voluntariat”

Neplătiți de luni întregi, jucătorii Academicii Clinceni – echipă care ocupă penultima poziție în clasamentul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1, cu doar 7 puncte acumulate – au ajuns la capătul puterilor. Singura consolare o reprezintă gândul că aceste meciuri îi vor ajuta să prindă noi angajamente la finalul sezonului.

„Personal, mă simt sătul de toate problemele care sunt. Sunt foarte supărat, vin lucrurile lucrurile negative, toate lucrurile grele, se scrie şi prin presă, vin toate buluc peste noi.

Sunt sătul de tot, de promisiuni şi de toată situaţia. Azi ne-am descurcat onorabil, personal nu sunt mulţumit de prestaţia mea, dar îmi felicit colegii pentru dăruire. Am luat un gol şi am pierdut, dar, per total, cred că ne descurcăm onorabil în situaţia în care suntem.

Sperăm toţi la mai bine, pentru că nu mai jucăm pentru cei de la club. Încerc să joc pentru mine, cât pot, o fac, pentru că acum facem oarecum voluntariat. Ăsta e adevărul, e voluntariat şi sperăm să jucam şi noi pentru mai departe, să prindem un transfer de la vară”, a declarat portarul ilfovenilor, Andrei Ureche, imediat după meciul pierdut la limită, în fața Rapidului.