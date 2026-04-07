Mihai Stoica a aflat în direct de dispariția lui Mircea Lucescu: „Nu îl vedeam murind vreodată”. Amintire fabuloasă cu „Il Luce”

Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), s-a numărat printre personalitățile din fotbalul românesc care au reacționat după decesul legendarului tehnician. Acesta a dezvăluit o poveste incredibilă din perioada în care „Il Luce” o antrena pe Inter.

Mihai Stoica, afectat după decesul lui Mircea Lucescu

Mihai Stoica a aflat în direct vestea tragică a decesului lui Mircea Lucescu. „E greu de vorbit, era genul de gigant pe care nu îl vedeam murind vreodată. A ajuns la un asemenea nivel, în afară de faptul că a fost un fotbalist foarte mare, un antrenor de excepție, dacă trecem în revistă doar numele jucătorilor pe care i-a antrenat, ne-ar fi poate mai ușor decât să trecem în revistă trofeele pe care le-a cucerit.

Este și acum în topul marilor antrenori europeni, 1. Ferguson, 2. Guardiola, 3. Lucescu. Meciuri în Champions League, este alături de acești coloși. A reușit să predea ștafeta alergând lui Răzvan, el i-a predat ștafeta, Răzvan a ajuns un mare antrenor și el, dar Mircea a continuat să alerge. Nici Răzvan nu este un antrenor tânăr acum, antrenează de foarte mulți ani. Cuvintele sunt de prisos”, a declarat oficialul FCSB-ului pentru la scurt timp după ce .

Mihai Stoica, poveste incredibilă cu Mircea Lucescu

Mihai Stoica a rememorat apoi o poveste incredibilă din perioada în care Mircea Lucescu o antrena pe Inter Milano. „Eu mă consider fericit că am reușit să îl cunosc și am să spun doar o singură întâmplare. Am avut un semi-conflict și, când, în 1998, a ajuns la Inter Milano, eu fiind fan al Interului, i-am scris de mână și i-am trimis un fax.

‘Domnul Mircea Lucescu, cu toate că, din păcate, nu mă număr printre persoanele pe care le simpatizați, vă rog să primiți felicitările sincere ale unui fan care este mândru că un român a ajuns să antreneze o grupare de asemenea nivel’. I-am trimis la club, nici nu știam dacă o să ajungă. A doua zi, la Galați, am primit un fax de la un hotel, cred că îl am și acum, doar că s-a șters.

Un scris de o caligrafie exact cum scriau cei vechi, că și tata scria impecabil caligrafic, ‘Meme, te asigur că te numeri printre persoanele care le simpatizez’. M-a impresionat extraordinar acel mesaj. Mai mult, când a venit la petrecerea Federației în decembrie, toate camerele erau pe Mircea Lucescu, i-a dat la o parte și a zis ‘Vino încoace’, m-a luat în brațe.

Am zis ‘Am reușit în viață’. Mi-a zis Răzvan, ‘Băi, tu nu poți să-ți imaginezi cât de mult l-a impresionat scrisoarea ta’. Oamenii îl invidiau, mai ales antrenorii, cum să îl feliciți când a ajuns undeva unde tu nici măcar nu puteai să gândești? A fost uriaș”, a transmis oficialul celor de la FCSB. Patronul campioanei României, .