Mihai Stoica a analizat lupta la play-off: „Șapte echipe pe 3 locuri”. Cine l-a șocat! Exclusiv

Mai sunt doar cinci etape până la finalul sezonului regulat, iar lupta pentru play-off este una mai încinsă ca niciodată. Mihai Stoica este de părere că, în afară de echipa sa, FCSB, alte șase formații se luptă pentru cele 3 locuri rămase încă neadjudecate în top 6.

Ce spune Mihai Stoica despre lupta la play-off. Ce echipă l-a șocat pe oficialul FCSB

FCSB și-a revenit în ultimele două runde, acumulând 6 puncte cu Csikszereda și FC Botoșani. Campioana este, astfel, în cărți pentru un loc în play-off. Lupta este încă departe de final. Mihai Stoica este de părere că orice se poate întâmpla între rundele a 25-a și a 30-a.

Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, oficialul campioanei a spus că este impresionat de forma celor două echipe din Cluj. Meme are numai cuvinte de laudă pentru rivala din ultimii ani, și Lindon Emerllahu – luptă cu șanse la play-off. Pancu are un merit fundamental în acest reviriment, mai spune Stoica.

„Pentru mine sunt surprize, într-adevăr. Pe Universitatea Cluj i-am văzut la meciul cu Dinamo și am spus că fără Lukic au o problemă. Apoi însă au câștigat jucând foarte bine împotriva unor adversari foarte valoroși. CFR Cluj a beneficiat de foarte multă șansă. Și la meciul cu noi, și la meciul cu Galați și cu Metaloglobus. În minutul 89, ei erau la egalitatea cu Metaloglobus.

Dar, să pierzi cei mai importanți jucători… În opinia mea, cred că Louis Mounteanu și Emerllahu erau cei mai valoroși jucători de la CFR… Pentru asta e clar că Daniel Pancu are un merit extraordinar. Bine că joacă între ele (n.r. CFR Cluj vs U Cluj)”, a spus Stoica.

Care sunt cele șapte echipe care se bat pe cele 3 locuri de play-off, în opinia lui Meme

rămase încă neadjudecate în top 6 din SuperLiga. U Cluj ar fi în pole-position, însă șanse au și FCSB, Oțelul, UTA, CFR Cluj, FC Botoșani și FC Argeș.

„Cred, totuși, că se poate întâmpla orice. Cred că, la ora asta, că și FC Argeș, Botoșani și Galați au șanse. De aceea, pentru noi este foarte, foarte complicat. Farul a ieșit cumva, pentru că au rămas la 34 de puncte.

Dar, lupta e deschisă. Sunt 6 echipe pe trei locuri. Chiar și UTA, care poate are șanse mai mari decât celelalte. Șapte echipe pe 3 locuri. Orice se poate întâmpla. Cred că cele mai mari șanse dintre ele le are Universitatea Cluj. Toată lumea se uită pe program. Și toți spun: joci cu ăștia, cu Hermannstadt, cu Petrolul, sunt la retrogradare. Nu e ușor. Meciul CFR cu Metaloglobus spune tot”, mai punctează Meme.