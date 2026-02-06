Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a analizat lupta la play-off: „Șapte echipe pe 3 locuri”. Cine l-a șocat! Exclusiv

Lupta la play-off continuă să se ducă până în ultimele momente ale sezonului regulat, crede Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB vede șapte echipe angrenate. Ce formație l-a impresionat pe Meme.
Adrian Baciu
06.02.2026 | 19:22
Mihai Stoica a analizat lupta la playoff Sapte echipe pe 3 locuri Cine la socat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum vede Mihai Stoica lupta la play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mai sunt doar cinci etape până la finalul sezonului regulat, iar lupta pentru play-off este una mai încinsă ca niciodată. Mihai Stoica este de părere că, în afară de echipa sa, FCSB, alte șase formații se luptă pentru cele 3 locuri rămase încă neadjudecate în top 6.

Ce spune Mihai Stoica despre lupta la play-off. Ce echipă l-a șocat pe oficialul FCSB

FCSB și-a revenit în ultimele două runde, acumulând 6 puncte cu Csikszereda și FC Botoșani. Campioana este, astfel, în cărți pentru un loc în play-off. Lupta este încă departe de final. Mihai Stoica este de părere că orice se poate întâmpla între rundele a 25-a și a 30-a.

ADVERTISEMENT

Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, oficialul campioanei a spus că este impresionat de forma celor două echipe din Cluj. Meme are numai cuvinte de laudă pentru rivala din ultimii ani, CFR, care, deși și-a pierdut cei mai valoroși jucători –  Louis Mounteanu și Lindon Emerllahu – luptă cu șanse la play-off. Pancu are un merit fundamental în acest reviriment, mai spune Stoica.

„Pentru mine sunt surprize, într-adevăr. Pe Universitatea Cluj i-am văzut la meciul cu Dinamo și am spus că fără Lukic au o problemă. Apoi însă au câștigat jucând foarte bine împotriva unor adversari foarte valoroși. CFR Cluj a beneficiat de foarte multă șansă. Și la meciul cu noi, și la meciul cu Galați și cu Metaloglobus. În minutul 89, ei erau la egalitatea cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Dar, să pierzi cei mai importanți jucători… În opinia mea, cred că Louis Mounteanu și Emerllahu erau cei mai valoroși jucători de la CFR… Pentru asta e clar că Daniel Pancu are un merit extraordinar. Bine că joacă între ele (n.r. CFR Cluj vs U Cluj)”, a spus Stoica.

ADVERTISEMENT
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte,...
Digisport.ro
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”

Care sunt cele șapte echipe care se bat pe cele 3 locuri de play-off, în opinia lui Meme

Mihai Stoica a mai spus că, în total, șapte echipe se bat pentru cele 3 locuri rămase încă neadjudecate în top 6 din SuperLiga. U Cluj ar fi în pole-position, însă șanse au și FCSB, Oțelul, UTA, CFR Cluj, FC Botoșani și FC Argeș.

„Cred, totuși, că se poate întâmpla orice. Cred că, la ora asta, că și FC Argeș, Botoșani și Galați au șanse. De aceea, pentru noi este foarte, foarte complicat. Farul a ieșit cumva, pentru că au rămas la 34 de puncte.

ADVERTISEMENT

Dar, lupta e deschisă. Sunt 6 echipe pe trei locuri. Chiar și UTA, care poate are șanse mai mari decât celelalte. Șapte echipe pe 3 locuri. Orice se poate întâmpla. Cred că cele mai mari șanse dintre ele le are Universitatea Cluj. Toată lumea se uită pe program. Și toți spun: joci cu ăștia, cu Hermannstadt, cu Petrolul, sunt la retrogradare. Nu e ușor. Meciul CFR cu Metaloglobus spune tot”, mai punctează Meme.

Mihai Stoica a analizat lupta la play-off: „Șapte echipe pe 3 locuri”. O echipă l-a șocat! Exclusiv

Veste-bombă de la FCSB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună...
Fanatik
Veste-bombă de la FCSB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv
Stipe Perica, out de la Dinamo! Anunțul oficial al clubului după ce Andrei...
Fanatik
Stipe Perica, out de la Dinamo! Anunțul oficial al clubului după ce Andrei Nicolescu i-a semnat sentința. Update exclusiv
Cristi Balaj analizează ultimele arbitraje la meciurile FCSB: „De ce nu le-a crescut...
Fanatik
Cristi Balaj analizează ultimele arbitraje la meciurile FCSB: „De ce nu le-a crescut tensiunea când au ratat 11 metri?”. Ce spune de penalty-ul cerut la Olaru. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB!...
iamsport.ro
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB! Ce țară e asta în care o sentință definitivă nu are nicio noimă?!'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de...
Observatornews.ro
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!