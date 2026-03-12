Mihai Stoica a anunțat ce s-a întâmplat, de fapt, cu Thomas Neubert. Germanul nu e în staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB

ADVERTISEMENT

Deși a fost extrem de apreciat pentru munca depusă la campioana FCSB, Mirel Rădoi nu a vrut să lucreze cu Thomas Neubert. Ce se va întâmpla cu preparatorul fizic a anunțat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, dezvăluiri după ce Thomas Neubert nu a fost dorit de Rădoi la FCSB

La 24 de ore după ce noul tehnician al ”roș-albaștrilor” a fost prezentat oficial și alături de staff-ul său, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a comunicat ce se întâmplă cu Thomas Neubert.

”(n.r. – Thomas Neubert pleacă definitiv de la FCSB?) Da. Am semnat încetarea contractului ieri (n.r. – marți, 10 martie)”, a declarat Mihai Stoica, la . Preparatorul fizic este al patrulea om care părăsește campioana după ratarea play-off-ului.

Primul care și-a anunțat plecarea a fost antrenorul Elias Charalambous, urmat de colaboratul său Mihai Pintilii. Ultimul scos din schemă a fost Marius Popa, antrenorul cu portarii, dar Stoica a precizat la FANATIK SUPERLIGA că .

De ce nu l-a vrut Rădoi pe Neubert

Imediat după ce a fost prezentat oficial ca fiind noul antrenor de la FCSB, Mirel Rădoi a susținut o conferință de presă și .

”Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este. Am ținut ca peste tot unde am fost să fiu alături de staff-ul meu. Nu am impus echipelor să își concedieze oamenii, doar să fie mutați.

E foarte greu să începem să explicăm ce urmărim la fiecare exercițiu, am fi pierdut timp de ambele părți. Cam una dintre condițiile de care vorbeam este prezența staff-ului. Asta este una dintre condițiile din cauza căreia nu am ajuns mai devreme la Universitatea Craiova”, a spus Rădoi.

Când va debuta oficial Rădoi pe banca FCSB-ului

Aflat la al doilea mandat pe banca tehnică a celor de la FCSB, Mirel s. Partida de pe Arena Națională, din prima etapă a play-out-ului SuperLigii, se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30.

Tehnicianul are ca obiectiv câștigarea play-out-ului și apoi calificarea în Conference League după meciurile de baraj. Chiar înainte de startul părții finale a campionatului, Rădoi a primit o veste excelentă.

Chiar dacă nu va termina pe unul din primele două locuri ale play-out-ului, FCSB are șanse mari de a ajunge la baraj, însă va trebui să nu coboare mai jos de poziția a patra. Iar acest lucru este posibil și pentru că doar .